Aldo Corzo y Christofer Gonzáles se enfrentaron tras la victoria de Universitario vs Cristal

El triunfo de Universitario vs Sporting Cristal terminó caliente. Y es que, tras el final del partido, lo que más llamó la atención fue el cruce de palabras que tuvo Aldo Corzo con Christofer Gonzales. La situación se volvió tensa y Alex Valera tuvo que intervenir para controlar la situación.

Según las imágenes captadas por L1 MAX —canal oficial de la Liga 1—, se observa a Aldo Corzo celebrando el triunfo de Universitario, momento en el que aparentemente se origina el conflicto. Incluso aparece el defensor merengue Anderson Santamaría, quien se suma a la discusión. Finalmente, es Alex Valera quien retira al capitán de Universitario para evitar que la situación escale.

El malestar de Aldo Corzo y otros referentes de Universitario no es reciente; todo se remonta a la temporada pasada, cuando Christofer Gonzáles concretó su salida del club para regresar al Rímac. Tras ello, dejó declaraciones que generaron polémica: "Cristal es mi hogar, mi ‘bobo’. Con la 'U' hay diferencias muy marcadas…Yo busqué mi salida de la 'U'. Estoy donde quise estar siempre".

Incluso el propio capitán de Universitario confirmó la incomodidad que generaron las palabras de 'Canchita' Gonzáles. "A mí y a todos no nos gustó cómo declaró. Nosotros lo tratamos como un referente, como alguien que salió de la casa, porque es un jugador de la 'U'. Cuando se fue, dijo cosas que no nos gustaron y sí nos dolieron, porque nos sentimos golpeados".

Próximos partidos de Universitario

ADT vs Universitario - Fecha 16

Descansa - Fecha 17

Universitario vs Deportivo Garcilaso - Fecha 18

Los Chankas vs Universitario - Fecha 19

Universitario jugará la Copa Libertadores 2026

CONMEBOL, el ente organizador de la Copa Libertadores, confirmó la participación de Universitario para la temporada 2027. El club peruano será Perú 1 si se proclama campeón de la Liga 1 y jugará directamente la fase de grupos junto a Perú 2. El 3 y 4 disputarán la fase previa. ¿Cómo se define? Habrá un playoff para determinar el orden de los clasificados.