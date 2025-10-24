¿Se va de Universitario? Álvaro Barco revela el futuro de Álex Valera: "Merece..."

Álex Valera registra una cantidad de goles considerable en la actual temporada y uno de sus goles más importantes ha sido, sin lugar a duda, el más reciente ante Sporting Cristal que ayuda a acercar a Universitario al tricampeonato. En ese sentido, Álex Barco no dudó en elogiar el trabajando del delantero y aseguró que no ve con malos ojos su salida del club.

La trayectoria futbolística de Álex Valera se basa en equipos peruanos, a excepción de la temporada 2022-2023 cuando fichó por Al-Fateh, pero al año siguiente estaría regresando a Universitario para empezar a ganar títulos en seguidilla. Sus buenas actuaciones han sido elogiadas por el mismo director deportivo de la 'U'.

Álvaro Barco habla sobre el futuro de Álex Valera en Universitario

Si bien es cierto que Valera ha registrado goles clave para la temporada de la 'U', según Barco, cree que el futbolista merece dar el gran salto para una liga más competitiva. A pesar de ello, agradece su aporte en el club y aseguró que tiene muchas ganas de jugar la Libertadores 2026.

"Valera merece poder ir a un fútbol, por sus condiciones, por su profesionalismo, a una liga mucho más competitiva, pero él está sumamente contento con la U, tiene un compromiso inmenso con la institución, quiere jugar Libertadores, así es que hay que tener tranquilidad en su futuro porque sin duda vamos a valorar siempre lo que ha hecho y viene haciendo", sostuvo para L1 MAX.

En su segunda etapa con Universitario, Álex Valera no ha parado de ganar títulos con los cremas. Con el campeonato casi resuelto, el delantero sumará un tercero en su palmarés y su valor actual en el mercado es de 900 mil euros, según el portal de Transfermarket.