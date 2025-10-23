¡Tras gran jugada de Vélez! Álex Valera le reventó el arco a Enríquez y anotó el 1-0 de la 'U'

Universitario de Deportes y Sporting Cristal vienen disputando un emocionante partidazo en el Estadio Nacional, pendiente por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, el cual ha tenido muchas ocasiones de gol, pero que recién los cremas pudieron romper la paridad gracias a un golazo de Álex Valera.

El artillero merengue apareció cuando más lo necesitaba la 'U', más precisamente a los 53 minutos. La jugada nació tras una recuperación del balón por parte de Matías Di Benedetto en cancha celeste y posterior pase a Jairo Vélez, quien desde la banda izquierda hizo la diagonal para meterse hasta el área.

Al momento de llegar a la línea final, el atacante ecuatoriano sacó un centro raso hacia el centro del área, el cual encontró a 'Valegol', quien se anticipó a su marcador, Luis Abram, y sacó un potente remate que hizo estéril la reacción del arquero Diego Enríquez y se metió a la portería bajopontina, silenciando así a todos los hinchas presentes en el 'Coloso de José Díaz'.

Video: L1 MAX

Álex Valera se consolida como el goleador de Universitario en la temporada

Con esta conquista, el delantero de 29 años se consolida como el máximo goleador del plantel estudiantil en la presente temporada con 16 tantos, de los cuales 15 de ellos han sido solamente en la Liga 1 2025, convirtiéndose en el cuarto jugador con más goles en la competición y el segundo de nacionalidad peruana, solo por detrás de Jhonny Vidales de Melgar.