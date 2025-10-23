- Hoy:
Valera respondió si ya es tricampeón del fútbol peruano tras vencer a Cristal: “Yo creo que…”
Álex Valera lanzó una contundente declaración que sorprendió a los hinchas cremas, quienes ya sueñan con el tricampeonato de la Liga 1 tras la victoria ante Sporting Cristal en el Estadio Nacional.
Universitario de Deportes venció 1-0 a Sporting Cristal en la jornada 14 del Torneo Clausura de la Liga 1 en el Estadio Nacional de Lima. Al finalizar el partido, los periodistas de L1MAX le preguntaron a Álex Valera si ya se considera tricampeón del fútbol peruano tras la victoria. Su respuesta fue contundente.
Álex Valera respondió si ya es tricampeón del fútbol peruano tras vencer a Sporting Cristal
Elegido como el mejor jugador del Universitario vs. Cristal, Valera declaró en caliente tras salir ganador del clásico moderno. Una de las preguntas hechas por Gustavo Peralta fue si ya se siente tricampeón de la Liga 1.
"Yo creo que falta todavía. Paso a paso. Hoy ha sido un partido muy duro y el domingo tenemos otro partido más duro. El tricampeonato lo vamos a decir cuando ya lo tengamos", recalcó.
Los comentarios de Álex Valera refuerzan la opinión que comparten todos los futbolistas de Universitario de Deportes cuando se les pregunta si ya se consideran tricampeones del fútbol peruano.
El goleador crema dejó saber que aún no se sienten tricampeones, pero que es un gran paso hacia el objetivo final. Por lo tanto, esperan celebrar como ganadores cuando lo logren.
¿Qué resultados necesita Universitario para salir tricampeón del fútbol peruano?
Para coronarse campeón del Torneo Clausura y, por ende, tricampeón de la Liga 1, Universitario de Deportes debe vencer a ADT. Con esos resultados, el equipo de Jorge Fossati aseguraría el título sin depender de lo que haga Cusco FC, su más cercano perseguidor en la tabla.
Sin embargo, los cremas también podrían celebrar antes de visitar Tarma si derrotan a los celestes y Cusco FC cae ante Atlético Grau.
Otra posibilidad para la ‘U’ es empatar ante el equipo tarmeño y que Cusco pierda frente a Grau. En ese escenario, Universitario sacaría 11 puntos de ventaja con solo 9 por disputar, convirtiéndose así en campeón matemático.
