Universitario ganó 9-1 y puede enfrentar a su clásico rival en la gran final de la liga

Universitario de Deportes sigue en búsqueda de alcanzar el Torneo Clausura de la Liga 1 y también el título de la Liga Femenina. Sin embargo, no serían sus únicos objetivos como club de fútbol, ya que en la Futsal Pro de la Federación Peruana de Futsal está muy cerca de alcanzar la gran final ante su clásico rival.

Universitario ganó 9-1 a Adebami en la jornada 9 de la Liguilla Final de la Futsal Pro 2025, que se llevó a cabo en el Polideportivo del Centro de Formación Deportiva Angamos, en Ventanilla (Callao).

Universitario de Deportes ganó 9-1 a Adebami por la fecha 9 de la Liguilla Final de la Futsal Pro 2025.

En el transcurso del partido, el equipo chalaco anotó el primer gol, sorprendiendo a todos los seguidores que asistieron a presenciar este gran encuentro. Sin embargo, los cremas supieron reaccionar, dieron vuelta al marcador y confirmaron su buen momento en la liga.

Con esta contundente victoria, Universitario de Deportes suma 18 puntos en la liguilla por el título, sacándole seis puntos de ventaja a Panta Walon, quien tiene un partido menos. Por lo tanto, en la siguiente fecha (25 de octubre) se puede definir al próximo campeón de este formato.

En caso Universitario logre ganarle a Panta Walon y a AFA Rímac Rebaza, sus máximos contrincantes en la tabla de posiciones, accederán a la gran final ante su clásico rival quienes son los mismos que enfrentaran en la última fecha.

El equipo liderado por Percy Pinto podría enfrentarse al equipo de Bellavista en la final nacional de la Futsal Pro de la Federación Peruana de Fútsal.

En caso Universitario no logra conseguir la liguilla final, los campeones de la temporada 2025 será Panta Walon al ser líderes en la Fase Regular.