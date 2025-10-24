Hincha de Universitario no se asustó y celebró el gol de Álex Valera en el Estadio Nacional

Universitario de Deportes logró un gran triunfo que lo acerca más al tricampeonato del fútbol peruano; sin embargo, no pudo contar con sus hinchas, ya que el partido solo permitía la presencia de fanáticos locales. Sin embargo, una persona no identificada no acató esta medida y, además, celebró en el mismo Estadio Nacional frente a los hinchas de Sporting Cristal.

Hincha de Universitario no se asustó y celebró el gol de Valera ante fanáticos de Sporting Cristal

Un video difundido por la página de Facebook llamada 'Fútbol Peruana con Elegancia' reveló un video inédito en donde un hincha de Universitario no se resistió y celebró el gol de Álex Valera ante la presencia de miles de hinchas de Cristal, cuando solo permitían el ingreso de los cerveceros.

Según se puede observar en el multimedia, la persona grita, levanta los brazos y hace con la mano el símbolo de la 'U', logrando que todos los presentes lo vean sin temor alguno.

Este hecho ocurrió en la zona de Occidente del Estadio Nacional y no provocó que los hinchas insultaran o atentaran contra la vida del hincha de Universitario, sino que algunos presentes le pidieron calma para que no vuelva a cometer ese error, ya que está vulnerando las normas principales del encuentro, que era solo para la hinchada de Sporting Cristal.

Quienes tampoco dejaron pasar esta oportunidad fueron los encargados de la seguridad del evento, quienes se acercaron a pedirle que se tranquilizara para evitar que la situación empeore, buscando su paz y salud física.

Es importante mencionar que lo realizado por la persona aún no identificada no es recomendable, ya que en videos anteriores se ha observado cómo los hinchas intentan atacar a aquellos que van de incógnito a animar a su equipo cuando solo es con la hinchada local.