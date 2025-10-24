Alianza Lima sumó tres puntos y es líder del Clausura superando a Universitario de Deportes

Alianza Lima no deja atrás su lucha por el Torneo Clausura de la Liga 1 y seguirá en búsqueda de alcanzar resultados que lo acerquen al título 2025; sin embargo, no es la única delegación íntima que busca la gloria, pues la Sub-18 también está logrando buenos resultados que lo posicionan como líder absoluto del segundo campeonato del año.

Alianza Lima ganó 5-1 y líder absoluto del Torneo Clausura por encima de Universitario de Deportes

Alianza ganó 5-1 a Sport Boys por la jornada 4 del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Nacional Sub-18 en el Estadio Campolo Alcalde de La Perla, afianzándose como gran candidato para quedarse con el primer puesto.

El encuentro revalidó el buen momento de los 'potrillos', quienes no se guardaron nada ante Boys y salieron con mucha intensidad hasta lograr los cinco goles en la gran goleada.

Los goleadores de Alianza Lima fueron Geray Motta con dos tantos, Carlos Alvarado, Josué Montenegro y Piero Justo, quienes anotaron solo 1 tanto pero le dieron la rotunda victoria a su club.

Por el lado de Sport Boys, el único jugador que anotó el descuento fue Rubén Contreras, quien en un momento del partido logró el empate 1-1, pero el buen desempeño de los íntimos fue determinante.

Liga Nacional Sub-18: Tabla de Posiciones Grupo B del Torneo Clausura

Con el triunfo conseguido, Alianza es el líder absoluto del Grupo B de la Liga Nacional Sub-18 con 10 puntos por encima de Universitario de Deportes, quienes tienen 8 puntos tras vencer a Sport Huancayo por 3-0.