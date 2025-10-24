0
¡LO ÚLTIMO!
Acumulado y Tabla del Clausura tras triunfo de la U

Alianza Lima sumó tres puntos y es líder del Clausura superando a Universitario de Deportes

Alianza Lima sigue dando la sorpresa en el Torneo Clausura y se ubica como el nuevo líder del campeonato, superando en la tabla a Universitario de Deportes y Sport Boys, sus clásicos rivales de la Liga 1.

Luis Blancas
Alianza Lima ganó 5-1 y líder absoluto del Torneo Clausura por encima de Universitario de Deportes
Alianza Lima ganó 5-1 y líder absoluto del Torneo Clausura por encima de Universitario de Deportes | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima no deja atrás su lucha por el Torneo Clausura de la Liga 1 y seguirá en búsqueda de alcanzar resultados que lo acerquen al título 2025; sin embargo, no es la única delegación íntima que busca la gloria, pues la Sub-18 también está logrando buenos resultados que lo posicionan como líder absoluto del segundo campeonato del año.

Universitario y la insólita medida que tomó la Liga 1 antes del posible tricampeonato

PUEDES VER: Liga 1 tomó radical medida en caso que Universitario logre el tricampeonato en Tarma ante ADT

Alianza Lima ganó 5-1 y líder absoluto del Torneo Clausura por encima de Universitario de Deportes

Alianza ganó 5-1 a Sport Boys por la jornada 4 del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Nacional Sub-18 en el Estadio Campolo Alcalde de La Perla, afianzándose como gran candidato para quedarse con el primer puesto.

alianza lima

Alianza Lima ganó 5-1 a Sport Boys y es líder del Torneo Clausura por encima de Universitario de Deportes.

El encuentro revalidó el buen momento de los 'potrillos', quienes no se guardaron nada ante Boys y salieron con mucha intensidad hasta lograr los cinco goles en la gran goleada.

Los goleadores de Alianza Lima fueron Geray Motta con dos tantos, Carlos Alvarado, Josué Montenegro y Piero Justo, quienes anotaron solo 1 tanto pero le dieron la rotunda victoria a su club.

Por el lado de Sport Boys, el único jugador que anotó el descuento fue Rubén Contreras, quien en un momento del partido logró el empate 1-1, pero el buen desempeño de los íntimos fue determinante.

Liga Nacional Sub-18: Tabla de Posiciones Grupo B del Torneo Clausura

Con el triunfo conseguido, Alianza es el líder absoluto del Grupo B de la Liga Nacional Sub-18 con 10 puntos por encima de Universitario de Deportes, quienes tienen 8 puntos tras vencer a Sport Huancayo por 3-0.

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Alianza Lima4410
2. Universitario de Deportes448
3. Sport Boys4-34
4. Sport Huancayo3-53
5. ADT Tarma3-53
6. Alianza Universidad de Huánuco3-43

No olvides revisar tu agenda deportiva

Luis Blancas
AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

Lo más visto

  1. Era el deseo de Universitario y ahora es pretendido por Alianza Lima: "En los próximos días..."

  2. Tabla de posiciones Acumulado Liga 1 2025 y Clausura tras el Sporting Cristal vs Universitario

  3. No solo fue Gorosito: Alianza Lima presentó nueva incorporación desde Brasil para el 2026

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano