Alianza Lima sumó tres puntos y es líder del Clausura superando a Universitario de Deportes
Alianza Lima sigue dando la sorpresa en el Torneo Clausura y se ubica como el nuevo líder del campeonato, superando en la tabla a Universitario de Deportes y Sport Boys, sus clásicos rivales de la Liga 1.
Alianza Lima no deja atrás su lucha por el Torneo Clausura de la Liga 1 y seguirá en búsqueda de alcanzar resultados que lo acerquen al título 2025; sin embargo, no es la única delegación íntima que busca la gloria, pues la Sub-18 también está logrando buenos resultados que lo posicionan como líder absoluto del segundo campeonato del año.
Alianza Lima ganó 5-1 y líder absoluto del Torneo Clausura por encima de Universitario de Deportes
Alianza ganó 5-1 a Sport Boys por la jornada 4 del Grupo B del Torneo Clausura de la Liga Nacional Sub-18 en el Estadio Campolo Alcalde de La Perla, afianzándose como gran candidato para quedarse con el primer puesto.
Alianza Lima ganó 5-1 a Sport Boys y es líder del Torneo Clausura por encima de Universitario de Deportes.
El encuentro revalidó el buen momento de los 'potrillos', quienes no se guardaron nada ante Boys y salieron con mucha intensidad hasta lograr los cinco goles en la gran goleada.
Los goleadores de Alianza Lima fueron Geray Motta con dos tantos, Carlos Alvarado, Josué Montenegro y Piero Justo, quienes anotaron solo 1 tanto pero le dieron la rotunda victoria a su club.
Por el lado de Sport Boys, el único jugador que anotó el descuento fue Rubén Contreras, quien en un momento del partido logró el empate 1-1, pero el buen desempeño de los íntimos fue determinante.
Liga Nacional Sub-18: Tabla de Posiciones Grupo B del Torneo Clausura
Con el triunfo conseguido, Alianza es el líder absoluto del Grupo B de la Liga Nacional Sub-18 con 10 puntos por encima de Universitario de Deportes, quienes tienen 8 puntos tras vencer a Sport Huancayo por 3-0.
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Alianza Lima
|4
|4
|10
|2. Universitario de Deportes
|4
|4
|8
|3. Sport Boys
|4
|-3
|4
|4. Sport Huancayo
|3
|-5
|3
|5. ADT Tarma
|3
|-5
|3
|6. Alianza Universidad de Huánuco
|3
|-4
|3
