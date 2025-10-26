Prensa chilena advierte a Alianza Lima por posible fichaje de delantero de Palestino: "Una..."

Alianza Lima quedó sin opciones de pelear el título de la Liga 1 2025 y sumó una nueva temporada sin títulos. Por ello, la directiva ya tomó cartas en el asunto y anunció la renovación de Néstor Gorosito como DT. Sin embargo, también están enfocados en realizar fichajes de gran nivel y apuntan a reforzarse con un delantero de Palestino de Chile.

Nos referimos a Junior Marabel, delantero paraguayo que interesa en la directiva de Alianza Lima. Ante ello, un reconocido medio chileno sorprendió al reaccionar ante esta posible fichaje y no dudó en enviar una fuerte advertencia a los blanquiazules.

Prensa chilena advierte a Alianza Lima por posible fichaje

El medio 'En Cancha' dedicó una nota especial reaccionando ante este fichaje, ya que se trata de uno de los jugadores más destacados de Palestino en la presente temporada. Sin embargo, aunque en un principio resaltaron sus números con el cuadro chileno, también destacaron una estadística negativa.

"Se trata del delantero paraguayo Junior Marabel, que esta temporada suma 11 goles con los árabes entre Campeonato Nacional, Copa Sudamericana y Copa Chile, pese a que en la actualidad cuenta con una larga sequía de siete partidos sin convertir", mencionaron en su sitio web.

Prensa chilena advierte sequía goleadora de Junior Marabel.

Estas estadísticas dejaron sorprendidos a los hinchas blanquiazules, pues el fichaje de un delantero está directamente relacionado con su efectividad ofensiva. Por ello, esta información se interpreta como una advertencia a la directiva blanquiazul, que ahora deberá evaluar si concretar o no la llegada del atacante en medio de su sequía goleadora.

Alianza Lima interesado en Junior Marabel: "Le gusta este jugador"

La noticia se dio a conocer por medio del periodista Renato Luna, quien durante el programa 'Nada Que Yo Sepa', reveló que el director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, ya se reunió con el representante de Junior Marabel para ver la posibilidad de su fichaje.

"Franco Navarro ya habló con su representante, le dijo que le parece interesante. Ahora, hay un préstamo de Unión de Santa Fe a Palestino por este jugador y tiene un año de contrato, ósea todo el 2026 con Unión de Santa Fe de Argentina. A Alianza le gusta este jugador y al jugador le gusta la idea de llegar a Alianza", reveló el comunicador.

Junior Marabel: ¿Cuál es su valor de mercado?

Junior Marabel viene atravesando una aceptable temporada, lo que le ha llevado a tener una mejoría en su cotización. Actualmente, el delantero de 27 años está valorizado en 700 mil euros, según la data del portal internacional Transfermarkt.