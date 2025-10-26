- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- ADT vs Universitario
- Sporting Cristal vs Los Chankas
- Real Madrid vs Barcelona
- Melgar vs Sport Huancayo
- Alianza Lima
- CTS 2025
Prensa chilena advierte a Alianza Lima por posible fichaje de delantero de Palestino: "Una..."
Desde Chile reaccionaron al posible fichaje de un delantero de Palestino por Alianza Lima para la próxima temporada y sorprendieron al lanzar una contundente advertencia.
Alianza Lima quedó sin opciones de pelear el título de la Liga 1 2025 y sumó una nueva temporada sin títulos. Por ello, la directiva ya tomó cartas en el asunto y anunció la renovación de Néstor Gorosito como DT. Sin embargo, también están enfocados en realizar fichajes de gran nivel y apuntan a reforzarse con un delantero de Palestino de Chile.
PUEDES VER: Prensa venezolana dio rotundo concepto de Alianza Lima tras ser vinculado con Darwin Machís: "Un..."
Nos referimos a Junior Marabel, delantero paraguayo que interesa en la directiva de Alianza Lima. Ante ello, un reconocido medio chileno sorprendió al reaccionar ante esta posible fichaje y no dudó en enviar una fuerte advertencia a los blanquiazules.
Prensa chilena advierte a Alianza Lima por posible fichaje
El medio 'En Cancha' dedicó una nota especial reaccionando ante este fichaje, ya que se trata de uno de los jugadores más destacados de Palestino en la presente temporada. Sin embargo, aunque en un principio resaltaron sus números con el cuadro chileno, también destacaron una estadística negativa.
"Se trata del delantero paraguayo Junior Marabel, que esta temporada suma 11 goles con los árabes entre Campeonato Nacional, Copa Sudamericana y Copa Chile, pese a que en la actualidad cuenta con una larga sequía de siete partidos sin convertir", mencionaron en su sitio web.
Prensa chilena advierte sequía goleadora de Junior Marabel.
Estas estadísticas dejaron sorprendidos a los hinchas blanquiazules, pues el fichaje de un delantero está directamente relacionado con su efectividad ofensiva. Por ello, esta información se interpreta como una advertencia a la directiva blanquiazul, que ahora deberá evaluar si concretar o no la llegada del atacante en medio de su sequía goleadora.
Alianza Lima interesado en Junior Marabel: "Le gusta este jugador"
La noticia se dio a conocer por medio del periodista Renato Luna, quien durante el programa 'Nada Que Yo Sepa', reveló que el director deportivo de Alianza Lima, Franco Navarro, ya se reunió con el representante de Junior Marabel para ver la posibilidad de su fichaje.
"Franco Navarro ya habló con su representante, le dijo que le parece interesante. Ahora, hay un préstamo de Unión de Santa Fe a Palestino por este jugador y tiene un año de contrato, ósea todo el 2026 con Unión de Santa Fe de Argentina. A Alianza le gusta este jugador y al jugador le gusta la idea de llegar a Alianza", reveló el comunicador.
Junior Marabel: ¿Cuál es su valor de mercado?
Junior Marabel viene atravesando una aceptable temporada, lo que le ha llevado a tener una mejoría en su cotización. Actualmente, el delantero de 27 años está valorizado en 700 mil euros, según la data del portal internacional Transfermarkt.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50