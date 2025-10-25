La mala noticia que recibió Alianza Lima tras la victoria de Cusco FC vs Atlético Grau

0
¡Atención! Mientras Alianza Lima lucha por clasificar directo a la Copa Libertadores 2026, conoció una mala noticia en pleno desarrollo del Torneo Clausura.

Erickson Acuña
Alianza Lima y una sorpresiva noticia en pleno Torneo Clausura.
Alianza Lima inició la temporada 2025 enfocado en lograr todos los objetivos, tanto a nivel internacional como en el campeonato local; sin embargo, no todo salió como esperaba, pues a la eliminación de la Copa Sudamericana se sumó el alejamiento de la lucha por el título nacional. Ahora, solo debe cerrar de la mejor manera en la tabla del acumulado. 

No obstante, parece que esto también parece complicarse en esta recta final del Torneo Clausura, pues Cusco FC, su más cercano perseguidor, también busca quedarse con el segundo lugar que los blanquiazules luchan. Precisamente, la fecha 16 de esta segunda parte de temporada viene dejando algunas novedades.

¿Qué noticia conoció Alianza Lima en plena lucha del Torneo Clausura?

Resulta que en el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, Cusco FC derrotó a Atlético Grau 1-0 con gol de Álvaro Ampuero, lo que sacó del segundo lugar del acumulado al equipo de Néstor Gorosito. Con esta importante victoria, los ‘Guerreros dorados’ alcanzaron los 63 puntos, mientras los blanquiazules se quedaron en 61.

Cabe mencionar que Alianza Lima quiere meterse a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 de manera directa, pero esto solo ocurrirá depende de cómo culmine la lucha por los puntos, pues otros equipos también buscan el mismo objetivo y esperan un tropiezo de los victorianos.

De esta manera, la lucha en el Torneo Clausura genera mucha expectativa en los hinchas, sobre todo en los del equipo de La Victoria, que esperan no quedarse con las manos vacías al cierre del 2025. ¿Los dirigidos por el ‘Pipo’ conseguirán el último objetivo?

Así marcha la parte superior de la tabla de posiciones Acumulado Liga 1

EQUIPOS PJ DG PUNTOS
1. Universitario 32 4375
2. Cusco FC 32 2463
3. Alianza Lima 32 1961
4. Sporting Cristal 311954
5. Melgar 33 1352

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

