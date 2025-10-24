Lo tienen en la mira: Alianza Lima busca fichaje de destacado delantero que jugó en LaLiga

Una de las grandes incógnitas de Alianza Lima para el 2026 es contar con un delantero que sea garantía de goles y también que tenga regularidad. Por ello, se supo que en el mundo blanquiazul se estaría considerando la compra de un jugador que pasó varios años en LaLiga y tiene nacionalidad venezolana.

La continuidad de Hernán Barcos y Paolo Guerrero no está garantizada en Alianza Lima, y es que aunque renueven con el club, es importante que se cuente con una pieza de recambio quesea garantía de resultados positivos. En ese sentido, se empezó a hablar de Darwin Machís, venezolano de 32 años que tiene bastante experiencia en la ofensiva.

Alianza Lima pone la mira en delantero venezolano

En el programa 'Mano a mano', el periodista Michael Succar señaló que desde Alianza Lima habrían demostrado cierto interés por el jugador Darwin Machís para la siguiente temporada. Tras confirmarse la renovación de Néstor Gorosito, ahora el club victoriano está enfocado en reforzar la delantera.

"El futbolista que le interesa a Alianza Lima y que lo considera una de las posibilidad para el próximo año, para jugar como atacante por fuera es el venezolano Darwin Machís. Ha regresado después de 10 temporadas en Europa, ha regresado a la liga local de su país", señaló Succar.

(Video: Denganche)

Actualmente, Darwin Machís juega como delantero en la Universidad Central de Venezuela de la primera división de su país, pero su trayectoria ha sido marcada principalmenete en el continente europeo. Machís jugó en equipos como Granada, Leganés, Cádiz, Real Valladolid y en el Unidese.

¿Continuarán Hernán Barcos y Paolo Guerrero en Alianza?

Debido a la edad que tienen los dos delanteros de jerarquía de Alianza Lima, los mismos hinchas han puesto en duda la continuidad tanto de Barcos como de Guerrero; sin embargo, en conferencia de prensa, Néstor Gorosito señaló que esta situación la está evaluando el club.