¿A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona por el Clásico de España?

Momento para ver el Clásico entre Real Madrid vs Barcelona por la décima jornada de LaLiga de España 2025. Ambos elencos tienen una cita en el Estadio Santiago Bernabéu y millones de aficionados esperan disfrutar de principio a fin desde sus hogares. Es por ello, que te damos a conocer todos los detalles para que no te pierdas ninguna incidencia.

¿Cuándo juega Real Madrid vs Barcelona?

El Clásico Real Madrid vs Barcelona se juega este domingo 26 de octubre en el Bernabéu de la capital española. Ambas escuadras tienen la necesidad de sumar tres puntos al término de los 90 minutos, sabiendo que pueden tomar el primer lugar del torneo y tras llegar con buenos resultados a mitad de semana en Champions League.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Barcelona?

Este choque entre blancos y blaugranas por el Clásico de España 2025 inicia a partir de las 10:15 hora peruana (15:15 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo y disfrutar de este vibrante encuentro entre Real Madrid y Barcelona.

México: 09:15 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 10:15 horas

Venezuela, Bolivia: 11:15 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 12:15 horas

Real Madrid y Barcelona juegan por el primer lugar de LaLiga.

¿Cómo llega Real Madrid vs Barcelona?

Real Madrid llega a este partido tras una victoria ante Juventus por la UEFA Champions League. Un marcador de 1-0 gracias a Jude Bellingham, quien poco a poco comienza a recuperar su mejor versión para el gusto de los madridistas. Por otra parte, es el actual líder de LaLiga y lleva dos puntos de ventaja sobre los 'culés'.

En el caso de Barcelona, vienen de una aplastante victoria de 6-1 sobre Olympiacos en la fase liga de la UEFA Champions League. Los blaugranas tuvieron momentos de tensión en ciertos tramos del partido, pero una vez que encontraron el camino de los goles no pararon de anotar contra su rival. En el caso de LaLiga, es segundo tras su triunfo agónico en el Estadio Olímpico de Montjuic.