Canal confirmado para ver partido de Real Madrid vs Barcelona por el clásico de LaLiga

Quedan solo unos días para vivir el clásico español entre Real Madrid vs Barcelona, correspondiente a la fecha 10 de LaLiga EA Sports 2025/26. Este vibrante duelo no solo paraliza al mundo del fútbol, sino que también será decisivo en la lucha por el liderato. Dos potencias, dos estilos y las máximas figuras del planeta se verán las caras en un partido que promete emociones de principio a fin.

Real Madrid vs Barcelona: canales de transmisión del clásico

A continuación, te dejamos los canales confirmados para que puedas seguir el partido entre Real Madrid vs Barcelona por la fecha 10 de LaLiga EA Sports:

Argentina, Colombia, Uruguay y Ecuador: ESPN y Disney Plus.

Perú, Bolivia, Paraguay y Chile: ESPN y Disney Plus.

Brasil: Disney Plus.

Venezuela: inter, ESPN y Disney Plus.

México: Sky+ y Sky Sports.

Panamá: Bluu, Rush Sports 2 y Sky Sports.

Estados Unidos: fuboTV y ESPN.

España: Movistar Plus, DAZN LaLiga, LaLiga TV.

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona EN VIVO?

El partido entre Real Madrid vs Barcelona por el clásico español correspondiente a la fecha 10 de LaLiga EA Sports 2025/26 será transmitido en exclusiva por la señal de ESPN para toda Latinoamérica. De esta forma, también estará disponible vía streaming EN VIVO ONLINE a través de la plataforma de Disney Plus.

Barcelona ganó el último clásico por 4-3.

¿Cómo llegan Real Madrid y Barcelona al clásico?

Real Madrid tendrá la obligación de seguir con su racha positiva de 4 victorias consecutivas y de demostrar un sólido rendimiento en casa al lado de su hinchada. La 'Casa Blanca' es el actual líder en solitario de LaLiga con 24 puntos. Por lo que, ahora buscará ampliar su diferencia con su máximo rival.

Los dirigidos por el DT Xabi Alonso se han mostrado sólidos defensivamente en estos últimos partidos, ya que solo han recibido un gol en contra. Sin embargo, durante la temporada sufrieron la goleada por 5-2 por parte del Atlético Madrid, demostrando que no son invencibles. Para este clásico esperan contar con el olfato goleador de Kylian Mbappé, su máximo goleador con 15 goles.

Barcelona y Real Madrid llegan motivados al clásico tras ganar sus últimos partidos.

Barcelona llega motiva tras haber dejado una gran despliegue de fútbol en la goleada por 6-1 ante Olympiacos por la Champions League. El cuadro 'culé' encadena dos victorias al hilo y esperan mantener su buena rancha ante su clásico rival.

La escuadra comandada por Hansi Flick, recuperó a Lamine Yamal quien ya se entrena con normalidad y viene destacando. Además, contarán con Marcus Rashford, delantero inglés que ha maravillado a todos con su olfato goleador, lleva 5 goles en la temporada.