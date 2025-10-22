U de Chile vs Lanús EN VIVO por semifinal de Copa Sudamericana 2025: pronóstico, horario y canal

Partidazo a la vista entre U de Chile vs Lanús por la ida de la semifinal de Copa Sudamericana 2025 en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos. Ambos elencos tienen una cita este jueves 23 de octubre a partir de las 17:00 hora peruana (19:00 horas en Chile, Brasil y Argentina) con la transmisión de ESPN y DIRECTV.

Actualmente, el elenco 'Azul' viene de una seguidilla positiva de resultados en la Liga de Primera de Chile. Viene de vencer a Palestino en condición de local y eso lo mantiene en la quinta casilla de la tabla de posiciones en zona de Copa Sudamericana. Sin embargo, el objetivo de la 'U' es llegar a Libertadores, por lo que no debe descuidar el torneo local.

En el caso de la Copa Sudamericana, el ''Romántico Viajero' llega a esta instancias de semifinales tras dejar fuera a Alianza Lima de Perú. En la ida jugado en Matute igualaron sin goles para lamento de los suyos, pero en casa, afrontando la sanción de la Conmebol de no tener aficionados en su entorno, logró ganar 2-1 a los blanquiazules y tener su nombre en el certamen internacional.

Por el lado de Lanús, se ubica en la segunda casilla del Torneo Clausura de la Liga Profesional Argentina y está muy cerca de asumir el liderato del grupo. Un buen momento del 'Granate' que quiere llevarlo al torneo Conmebol y con el fuerte envión anímico de ser los responsables de dejar fuera a Fluminense en los cuartos de final.

En el historial, se registra un cruce entre ambos por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2013, en el que los argentinos salieron airosos con un marcador global de 4-1. Ahora, el 'Granate' tratará de repetir la hazaña, mientras que la escuadra chilena tiene la excusa perfecta para cobrarse su revancha.

U de Chile recibe a Lanús por la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana 2025.

¿Cuándo juega U de Chile vs Lanús?

El partido entre U de Chile vs Lanús se juega este jueves 23 de octubre en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile. Ambos elencos llegan en un buen momento en sus respectivas ligas, por lo que no bajarán los brazos en esta instancia decisiva para llegar a la gran final.

¿A qué hora juega U de Chile vs Lanús?

Este encuentro entre los combinados chilenos y argentinos inicia a partir de las 17:00 hora peruana (19:00 horas de Chile y Argentina). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 16:00 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 17:00 horas

Venezuela, Bolivia: 18:00 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay, Chile: 19:00 horas

¿Dónde ver U de Chile vs Lanús?

Este encuentro Conmebol entre U de Chile vs Lanús se verá por la señal en vivo de ESPN y DirecTV para toda Latinoamérica. Ambos canales tendrán los derechos para emitir los 90 minutos EN DIRECTO por sus diversas operadoras. Asimismo, tienes la opción vía streaming mediante Disney Plus y DGO.

Posibles alineaciones U de Chile vs Lanús

U de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Marcelo Díaz, Charles Aránguiz, Javier Altamirano, Matías Sepúlveda, Lucas Assadi; Maximiliano Guerrero, Lucas Di Yorio.

Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, Ezequiel Muñoz, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Marcelino Moreno, Ramiro Carrera; Eduardo Salvio, Rodrigo Castillo.

U de Chile vs Lanús: pronóstico, cuotas y apuestas

Sobre el papel, U de Chile se perfila ligeramente como favorito para llevarse la victoria ante Lanús por la ida de la semifinal de la Copa Sudamericana. Dicho ello, te damos a conocer las cuotas que brindan las casas de apuestas para los aficionados: