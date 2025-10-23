0
¿A qué hora juega River Plate vs Independiente Rivadavia por la Copa Argentina y dónde ver?

Ambos equipos buscan un lugar en la final de la Copa Argentina 2025 para seguir sumando trofeos en su vitrina. Conoce a qué hora y dónde ver este cotejo.

Jasmin Huaman
River Plate se enfrenta a Independiente Rivadavia por la Copa Argentina.
River Plate se enfrenta a Independiente Rivadavia por la Copa Argentina. | Foto: Composición Líbero
La floja temporada de River Plate hizo que sea una de las peores en toda la historia del club. Ahora, el Millonario busca clasificar a la final de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. Conoce cuáles son los horarios para verlo desde diferentes partes del mundo y en qué canal se llevará a cabo la transmisión.

U de Chile vs Lanús EN VIVO por semifinal de Copa Sudamericana.

¿Cuándo juega River vs. Independiente Rivadavia?

El partido entre River vs Independiente Rivadavia se jugará el viernes 24 de octubre por las semifinales de la Copa Argentina desde el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

¿Dónde ver en vivo River Plate vs Independiente Rivadavia?

El partido entre River Plate vs Independiente Rivadavia se estará jugando desde el Estadio Mario Alberto Kempes desde TyC Sports Internacional, también se podrá seguir en la plataforma digital. Revisa cuáles son los canales para ver en vivo este encuentro.

  • Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina
  • Bolivia: TyC Sports Internacional
  • Chile: TyC Sports Internacional
  • Colombia: TyC Sports Internacional
  • Costa Rica: TyC Sports Internacional
  • Ecuador: TyC Sports Internacional
  • El Salvador: TyC Sports Internacional
  • Guatemala: TyC Sports Internacional
  • Honduras: TyC Sports Internacional
  • México: Fanatiz MexicoTyC Sports Internacional
  • Nicaragua: TyC Sports Internacional
  • Panamá: TyC Sports Internacional
  • Paraguay: TyC Sports Internacional
  • Perú: TyC Sports Internacional
  • Portugal: Sport TV Multiscreen, Sport TV1
  • Puerto Rico: Fanatiz USA, TyC Sports Internacional
  • Uruguay:TyC Sports Internacional
  • Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, TyC Sports Internacional
  • Venezuela: inter, TyC Sports Internacional

¿A qué hora juega River Plate vs Independiente Rivadavia?

  • México: 7:10 p.m.
  • Perú, Ecuador, Colombia: 8:10 p.m.
  • Venezuela, Bolivia: 9:10 p.m.
  • Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:10 p.m.
  • España: 3:00 a.m.

No olvides revisar tu agenda deportiva

AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

