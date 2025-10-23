- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sporting Cristal vs Universitario
- LDU vs Palmeiras
- Alianza Lima
- U Chile vs Lanús
- CTS 2025
¿A qué hora juega River Plate vs Independiente Rivadavia por la Copa Argentina y dónde ver?
Ambos equipos buscan un lugar en la final de la Copa Argentina 2025 para seguir sumando trofeos en su vitrina. Conoce a qué hora y dónde ver este cotejo.
La floja temporada de River Plate hizo que sea una de las peores en toda la historia del club. Ahora, el Millonario busca clasificar a la final de la Copa Argentina frente a Independiente Rivadavia de Mendoza. Conoce cuáles son los horarios para verlo desde diferentes partes del mundo y en qué canal se llevará a cabo la transmisión.
¿Cuándo juega River vs. Independiente Rivadavia?
El partido entre River vs Independiente Rivadavia se jugará el viernes 24 de octubre por las semifinales de la Copa Argentina desde el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
¿Dónde ver en vivo River Plate vs Independiente Rivadavia?
El partido entre River Plate vs Independiente Rivadavia se estará jugando desde el Estadio Mario Alberto Kempes desde TyC Sports Internacional, también se podrá seguir en la plataforma digital. Revisa cuáles son los canales para ver en vivo este encuentro.
- Argentina: TyC Sports Play, TyC Sports Argentina
- Bolivia: TyC Sports Internacional
- Chile: TyC Sports Internacional
- Colombia: TyC Sports Internacional
- Costa Rica: TyC Sports Internacional
- Ecuador: TyC Sports Internacional
- El Salvador: TyC Sports Internacional
- Guatemala: TyC Sports Internacional
- Honduras: TyC Sports Internacional
- México: Fanatiz MexicoTyC Sports Internacional
- Nicaragua: TyC Sports Internacional
- Panamá: TyC Sports Internacional
- Paraguay: TyC Sports Internacional
- Perú: TyC Sports Internacional
- Portugal: Sport TV Multiscreen, Sport TV1
- Puerto Rico: Fanatiz USA, TyC Sports Internacional
- Uruguay:TyC Sports Internacional
- Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, TyC Sports Internacional
- Venezuela: inter, TyC Sports Internacional
¿A qué hora juega River Plate vs Independiente Rivadavia?
- México: 7:10 p.m.
- Perú, Ecuador, Colombia: 8:10 p.m.
- Venezuela, Bolivia: 9:10 p.m.
- Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile: 10:10 p.m.
- España: 3:00 a.m.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50