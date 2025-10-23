River Plate vs. Independiente Rivadavia EN VIVO: formaciones, hora y donde ver Copa Argentina

Las semifinales de la Copa Argentina 2025 culminan con el esperado partido entre River Plate vs. Independiente Rivadavia, que se enfrentan este viernes 24 de octubre desde el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, a partir de las 22:10 horas local (20:10 de Perú), con transmisión EN VIVO vía TyC Sports. Entérate de todos los detalles del cotejo, en el que está en juego un lugar a la definición por el título.

River Plate es el principal candidato para obtener su cuarto título de Copa Argentina en su historia, por lo que pone lo mejor que tiene con el objetivo de cerrar la temporada con al menos un trofeo en sus vitrinas. Los 'Millonarios' han llegado hasta esta instancia tras superar a Ciudad de Bolívar (32vos de final), San Martín de Tucumán (16vos), Unión de Santa Fe en penales (octavos) y Racing (cuartos).

El cuadro dirigido por Marcelo Gallardo pondrá a sus principales figuras en tierras cordobesas, donde Juan Fernando Quintero y Maxi Salas serán las principales cartas de gol. Por su parte, las únicas dudas que tiene el 'Muñeco' en la conformación de su once titular están en el mediocampo, con Giuliano Galoppo o Santiago Lencina; y en el tridente en ataque con Sebastián Driussi o Facundo Colidio.

Independiente Rivadavia ha sorprendido a todo el país llegando a la etapa de los cuatro mejores en este torneo, sobre todo cuando el equipo ha ido de más a menos en la temporada y en el Torneo Clausura tiene pocas posibilidades de meterse a los octavos de final. Por ello, los 'Caudillos del Parque' tienen como el principal objetivo llevarse la copa a casa.

El elenco comandado por Alfredo Berti se metió a semis luego de eliminar a grandes equipos como Estudiantes de Buenos Aires (32vos de final), Platense en tanda de penales (16vos), Central Córdoba de Rosario (octavos) y Tigre (cuartos). Para el trascendental compromiso, el estratega argentino contará con sus elementos más importantes del plantel, como Sebastián Villa y Álex Arce, quienes comandarán la ofensiva del club.

¿A qué hora juega River Plate vs. Independiente Rivadavia?

El encuentro entre los 'Millonarios' y los 'Caudillos del Parque' por las semifinales de la Copa Argentina 2025 está pactado para comenzar a partir de las 22:10 horas local (20:10 de Perú). A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

México: 19:10 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 20:10 horas

Bolivia, Venezuela: 21:10 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 21:10 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 22:10 horas

¿Dónde ver River Plate vs. Independiente Rivadavia EN VIVO?

Si no quieres perderte ninguna incidencia del compromiso entre River Plate vs. Independiente Rivadavia, es preciso señalar que este será transmitido EN VIVO y EN EXCLUSIVA a través de las pantallas de TyC Sports en Argentina, así como por TyC Sports Internacional en el resto de Sudamérica. Por otro lado, también se podrá ver la contienda vía streaming por TyC Sports Play.

River Plate vs. Independiente Rivadavia: pronósticos y apuestas

Sobre el papel, River Plate es ligeramente favorito para quedarse con la victoria sobre Independiente Rivadavia en Córdoba y de esta forma acceder a la gran final de la Copa Argentina 2025. Revisa cuales son las cuotas que le dan algunas casas de apuestas al partido.

Casas de apuestas Independiente Rivadavia Empate River Plate Betsson 3.95 3.25 1.92 Bet365 4.33 3.30 1.90 Betano 4.15 3.25 2.00 Te Apuesto 4.25 3.14 1.97 Apuesta Total 4.33 3.14 1.90 Meridianbet 3.68 3.05 1.89

River Plate vs. Independiente Rivadavia: posibles alineaciones

River Plate: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Portillo, Giuliano Galoppo (Santiago Lencina), Juanfer Quintero; Maxi Salas, Sebastián Driussi (Facundo Colidio). DT: Marcelo Gallardo.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Leonard Costa, Sheyko Studer, Luciano Gómez; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maxi Amarfil, Matías Fernández; Sebastián Villa, Álex Arce. DT: Alfredo Berti.

River Plate: últimos resultados

Talleres 0-2 River Plate | fecha 13 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina

River Plate 0-1 Sarmiento | fecha 12 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina

Rosario Central 2-1 River Plate | fecha 11 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina

Racing 0-1 River Plate | cuartos de final Copa Argentina 2025

River Plate 1-2 Deportivo Riestra | fecha 10 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina

Independiente Rivadavia: últimos resultados

Independiente Rivadavia 1-2 Banfield | fecha 13 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina

Independiente Rivadavia 0-0 Godoy Cruz | fecha 12 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina

Racing 0-0 Independiente Rivadavia | fecha 11 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina

Independiente Rivadavia 0-0 Huracán | fecha 10 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina

Unión de Santa Fe 2-2 Independiente Rivadavia | fecha 9 Torneo Clausura 2025 Liga Profesional Argentina

River Plate vs. Independiente Rivadavia: historial

Ambos equipos solo se han visto las caras en cinco oportunidades en todas las competiciones y amistosos, con historial favorable River Plate con tres victorias sobre las dos de Independiente Rivadavia. Asimismo, no se ha registrado empate alguno. Repasa los resultados entre sí.

Independiente Rivadavia 4-0 River Plate | amistoso 2024

Independiente Rivadavia 2-1 River Plate | Liga Profesional Argentina 2024

River Plate 2-0 Independiente Rivadavia | Copa de la Liga Profesional 2024

River Plate 3-0 Independiente Rivadavia | Primera B Nacional 2011-12

Independiente Rivadavia 1-3 River Plate | Primera B Nacional 2011-12

¿En dónde juega River Plate vs. Independiente Rivadavia?

El escenario donde River Plate e Independiente Rivadavia se enfrentarán por la semifinal de la Copa Argentina 2025 será el Estadio Mario Alberto Kempes, recinto deportivo ubicado en la ciudad de Córdoba que cuenta con una capacidad total para 57 mil espectadores.