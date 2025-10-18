Dura decisión del DT de Banfield: ¿qué pasó con Diego Romero antes del duelo con I. Rivadavia?

Banfield está disputando un vital partido de visita ante Independiente Rivadavia por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional Argentina. Diego Romero aparecía como una posibilidad para ser titular de acuerdo a la prensa argentina, pero para sorpresa de todos los hinchas, el DT Pedro Troglio tomó una dura decisión con el arquero peruano.

En los últimos días, la cuenta de X 'Planeta Banfield' informó que el más conocido como 'Chiquito' iba a tener la oportunidad de debutar en el campeonato argentino porque el estratega argentino iba a mover muchas piezas en el once inicial a causa de los malos resultados que había conseguido el equipo en las últimas cuatro jornadas, en las que perdió tres veces y empató la restante.

Sin embargo, Trogio impactó a los aficionados y a los medios de comunicación al finalmente retribuirle la confianza a Facundo Sanguinetti y colocarlo desde el arranque para el compromiso frente a los 'Caudillos del Parque', dejando al golero de 24 años nuevamente en el banco de suplentes por decisión técnica.

Pese a que en la previa apuntaba a ser titular, Diego Romero fue suplente en Banfield ante I. Rivadavia. Foto: Banfield

Diego Romero no debuta hasta ahora en la Liga Argentina y puede cumplir 7 meses sin tapar

Con esta dura decisión, el exguardameta de Universitario aún sigue sin debutar en la presente edición de la Liga Profesional Argentina y además, puede cumplir 7 meses sin tapar un partido con el conjunto 'Taladro' este 2025, siempre y cuando en las próximas dos semanas no reciba la chance de ser el portero titular.

Es preciso señalar que la única vez que el arquero nacido en la ciudad de Chiclayo estuvo bajo los tres palos del cuadro 'Blanquiverde' fue en marzo pasado, cuando por la primera ronda de la Copa Argentina 2025 mantuvo su arco invicto y fue importante para el triunfo por 2-0 sobre Villa Mitre.

Banfield quiere seguir contando con Diego Romero

Matías Mariotto, presidente de Banfield, tuvo palabras de elogio hacia Romero, destacando su profesionalismo pese a que no cuenta con muchas oportunidades de jugar y aseguró que desean seguir contando con él e iniciarán las conversaciones con Universitario para extender su préstamo por todo el 2026.

Banfield buscará renovar el préstamo de Diego Romero para el 2026. Foto: FPF

"El rol de Diego Romero es absolutamente positivo, es un gran profesional. No le ha tocado tener los minutos necesarios, pero siempre está apoyando a sus compañeros. No le ha tocado atajar, porque son decisiones del entrenador. En el caso que Facundo Sanguinetti tenga que salir por una venta, a nosotros nos gustaría contar con él nuevamente. Por supuesto, iniciaremos las gestiones para renovar su contrato a préstamo, porque el contrato le pertenece a Universitario. El préstamo es hasta diciembre", señaló en entrevista con 'Fútbol Sin Censura'.