¿Regresa a la 'U'? Presidente de Banfield reveló el futuro de Diego Romero para 2026: "Estamos..."
Mattias Mariotto, presidente de Banfield, se refirió al futuro de Diego Romero, exarquero de Universitario, y dio una contundente respuesta sobre su continuidad ante la falta de minutos.
Diego Romero a sus 24 años es considerado una de las grandes promesas del fútbol nacional. Sin embargo, el exportero de Universitario no ha gozado de minutos desde su llegada a Banfield de Argentina, por lo que su futuro es actualmente una incógnita. En ese contexto, el presidente del elenco argentino, Mattias Mariotto, se pronunció sobre la situación del joven guardameta.
Presidente de Banfield opinó sobre Diego Romero
El directivo argentino conversó con el programa 'Fútbol Sin Censura', a través de su canal de YouTube, y destacó la relevancia que ha tenido Romero desde su llegada al club para esta temporada. Señaló que están sumamente conformes con su fichaje y que esperaban que tuviera más minutos, aunque resaltó que, pese a ello, logró ser convocado a la selección peruana.
"Estamos absolutamente conformes y muy contentos con Diego Romero, la verdad que es un gran jugador. No ha tenido los minutos que considerábamos, porque la actuación de nuestro arquero Facundo Sanguinetti es muy buena. Su convocatoria nos puso muy contentos, porque es un gran jugador, persona y creemos que tiene mucho futuro", expresó.
Diego Romero fue convocado con la selección peruana para enfrentar a Chile.
De igual forma, Mattias Mariotto destacó el profesionalismo de Romero, quien pese a ser considerado suplente, siempre se mantiene dispuesto a apoyar a sus compañeros. Además, precisó que su falta de minutos responde únicamente a decisiones técnicas.
"El rol de Diego Romero es absolutamente positivo, es un gran profesional. No le ha tocado tener los minutos necesarios, pero siempre está apoyando a sus compañeros. Estamos muy contentos con su participación. No le ha tocado atajar, porque son decisiones del entrenador", mencionó.
Presidente de Banfield definió el futuro de Diego Romero para 2026
Por último, el presidente de Banfield fue consultado sobre el futuro de Diego Romero para la próxima temporada, considerando que actualmente se encuentra cedido, ya que su pase pertenece a Universitario. Al respecto, Mariotto fue claro al asegurar que buscarán su renovación, siempre y cuando se concrete la salida del portero titular, Facundo Sanguinetti.
"En el caso que Facundo Sanguinetti tenga que salir por una venta, a nosotros nos gustaría contar con Diego Romero nuevamente. Por supuesto, iniciaremos las gestiones para renovar su contrato a préstamo, porque el contrato le pertenece a Universitario. El préstamo es hasta diciembre”, sentenció.
¿Hasta cuando tiene contrato Diego Romero con Universitario?
Diego Romero actualmente defiende la camiseta de Banfield, donde solo ha disputado un partido en lo que va de la temporada. El arquero se encuentra en condición de cedido por Universitario de Deportes, club con el que mantiene contrato vigente hasta finales de 2027. En ese sentido, si no continúa en el elenco argentino, deberá regresar a la tienda crema.
