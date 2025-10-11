0
México vs Colombia EN VIVO por Canal 5 y GOL Caracol

Partidos de hoy EN VIVO, domingo 12 de octubre: dónde ver fútbol gratis

Agenda completa de los partidos en vivo a disputarse este domingo 12 octubre. Mira la programación y dónde ver cada encuentro.

Sandra Morales
Programación de partidos en vivo a jugarse este domingo 12 de octubre
Programación de partidos en vivo a jugarse este domingo 12 de octubre | FOTO: LIBERO
Este domingo 12 de octubre vuelve la acción de la Liga 1 peruana. Además, continúa el fútbol en los principales torneos de Sudamérica y se disputarán partidos clave por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Revisa la agenda completa con horarios y canales de transmisión.

River Plate se enfrenta ante Sarmiento por la Liga Profesional

Partidos de hoy en Liga 1

HORARIOPARTIDOSTV
13:00Ayacucho vs ADTL1 Max, Fanatiz
15:30Alianza Atlético vs Los ChankasL1 Max, Fanatiz
18:00Cusco vs Comerciantes UnidosL1 Max, Fanatiz

Partidos de hoy en Eliminatorias

HORARIOPARTIDOSTV
8:00Zambia vs NigerFIFA+
8:00San Marino vs ChipreESPN2, Disney+
11:00Escocia vs BielorrusiaFIFA+
11:00Islas Faroe vs Republica ChecaFIFA+
11:00Países Bajos vs FinlandiaESPN, Disney+
11:00Chad vs Copa CentroamericanaFIFA+
13:45Dinamarca vs GreciaFIFA+
13:45Croacia vs GibraltarESPN, Disney+
13:45Lithuania vs PoloniaFIFA+
13:45Rumania vs AustriaFIFA+
14:00Yibuti vs Sierra LeonaFIFA+
14:00Burkina Faso vs EtiopiaFIFA+
14:00Ghana vs ComorasFIFA+
14:00Mali vs MadagascarFIFA+
14:00Egipto vs Guinea-BissauFIFA+

Partidos de hoy Mundial Sub 20

HORARIOPARTIDOSTV
15:00Estados Unidos U20 vs Marruecos U20DIRECTV Sports, DGO
18:00Noruega U20 vs Francia U20DIRECTV Sports, DGO

Partidos de hoy Primera División Argentina

HORARIOPARTIDOSTV
12:30Aldosivi vs HuracánTyC Sports, TNT Sports
14:45Instituto vs Atlético TucumánTNT Sports, Max Argentina
14:45Independiente Rivadavia vs Godoy CruzTyC Sports, ESPN
17:15River Plate vs SarmientoTyC Sports, ESPN
19:15Independiente vs LanúsTyC Sports, ESPN Premium

Partidos de hoy Primera A Colombia

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Santa Fe vs LlanerosWin+ Futbol, Win Play
16:10Alianza vs JuniorWin+ Futbol, Win Play
18:20Atlético Bucaramanga vs Unión MagdalenaWin+ Futbol, Win Play
20:30Rionegro Águilas vs Deportivo PastoWin+ Futbol, Win Play

Partidos de hoy Primera Division Paraguay

HORARIOPARTIDOSTV
15:30Sportivo Ameliano vs GuaraníTigo Sports
18:00Nacional Asunción vs Sportivo LuqueñoTigo Sports

Partidos de hoy Primera Division Uruguay

HORARIOPARTIDOSTV
8:30Torque vs WanderersGolTV, Disney+, VTV+
11:00Juventud vs River PlateGolTV, Disney+, VTV+
14:00Danubio vs NacionalGolTV, Disney+, VTV+

Partidos de hoy MLS

HORARIOPARTIDOSTV
18:00Austin vs Los Angeles FCMLS Season Pass

Partidos de hoy Copa de Bolivia

HORARIOPARTIDOSTV
14:00Oriente Petrolero vs Gualberto Villarroel SJFutbol Canal
16:15Independiente Petrolero vs San Antonio Bulo BuloFutbol Canal
18:30The Strongest vs WilstermannFutbol Canal

Los horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

