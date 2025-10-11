- Hoy:
Partidos de hoy EN VIVO, domingo 12 de octubre: dónde ver fútbol gratis
Agenda completa de los partidos en vivo a disputarse este domingo 12 octubre. Mira la programación y dónde ver cada encuentro.
Este domingo 12 de octubre vuelve la acción de la Liga 1 peruana. Además, continúa el fútbol en los principales torneos de Sudamérica y se disputarán partidos clave por las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Revisa la agenda completa con horarios y canales de transmisión.
Partidos de hoy en Liga 1
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|13:00
|Ayacucho vs ADT
|L1 Max, Fanatiz
|15:30
|Alianza Atlético vs Los Chankas
|L1 Max, Fanatiz
|18:00
|Cusco vs Comerciantes Unidos
|L1 Max, Fanatiz
Partidos de hoy en Eliminatorias
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:00
|Zambia vs Niger
|FIFA+
|8:00
|San Marino vs Chipre
|ESPN2, Disney+
|11:00
|Escocia vs Bielorrusia
|FIFA+
|11:00
|Islas Faroe vs Republica Checa
|FIFA+
|11:00
|Países Bajos vs Finlandia
|ESPN, Disney+
|11:00
|Chad vs Copa Centroamericana
|FIFA+
|13:45
|Dinamarca vs Grecia
|FIFA+
|13:45
|Croacia vs Gibraltar
|ESPN, Disney+
|13:45
|Lithuania vs Polonia
|FIFA+
|13:45
|Rumania vs Austria
|FIFA+
|14:00
|Yibuti vs Sierra Leona
|FIFA+
|14:00
|Burkina Faso vs Etiopia
|FIFA+
|14:00
|Ghana vs Comoras
|FIFA+
|14:00
|Mali vs Madagascar
|FIFA+
|14:00
|Egipto vs Guinea-Bissau
|FIFA+
Partidos de hoy Mundial Sub 20
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:00
|Estados Unidos U20 vs Marruecos U20
|DIRECTV Sports, DGO
|18:00
|Noruega U20 vs Francia U20
|DIRECTV Sports, DGO
Partidos de hoy Primera División Argentina
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|12:30
|Aldosivi vs Huracán
|TyC Sports, TNT Sports
|14:45
|Instituto vs Atlético Tucumán
|TNT Sports, Max Argentina
|14:45
|Independiente Rivadavia vs Godoy Cruz
|TyC Sports, ESPN
|17:15
|River Plate vs Sarmiento
|TyC Sports, ESPN
|19:15
|Independiente vs Lanús
|TyC Sports, ESPN Premium
Partidos de hoy Primera A Colombia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Santa Fe vs Llaneros
|Win+ Futbol, Win Play
|16:10
|Alianza vs Junior
|Win+ Futbol, Win Play
|18:20
|Atlético Bucaramanga vs Unión Magdalena
|Win+ Futbol, Win Play
|20:30
|Rionegro Águilas vs Deportivo Pasto
|Win+ Futbol, Win Play
Partidos de hoy Primera Division Paraguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|15:30
|Sportivo Ameliano vs Guaraní
|Tigo Sports
|18:00
|Nacional Asunción vs Sportivo Luqueño
|Tigo Sports
Partidos de hoy Primera Division Uruguay
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|8:30
|Torque vs Wanderers
|GolTV, Disney+, VTV+
|11:00
|Juventud vs River Plate
|GolTV, Disney+, VTV+
|14:00
|Danubio vs Nacional
|GolTV, Disney+, VTV+
Partidos de hoy MLS
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|18:00
|Austin vs Los Angeles FC
|MLS Season Pass
Partidos de hoy Copa de Bolivia
|HORARIO
|PARTIDOS
|TV
|14:00
|Oriente Petrolero vs Gualberto Villarroel SJ
|Futbol Canal
|16:15
|Independiente Petrolero vs San Antonio Bulo Bulo
|Futbol Canal
|18:30
|The Strongest vs Wilstermann
|Futbol Canal
Los horarios corresponden a Perú, Ecuador y Colombia.
