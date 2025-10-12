ESPN Colombia da firme calificación a Kevin Serna tras debut con la selección: "Fue uno de los..."

ESPN Colombia no quiso quedarse callado ante una de las novedades en el once titular de Néstor Lorenzo para el choque ante México en Texas, Estados Unidos. Y es que Kevin Serna vistió la camiseta 'cafetera' por primera vez en su carrera profesional, por lo que generó todo tipo de reacciones en los medios internacionales.

Mediante su portal oficial en la web, el canal internacional le dedicó un artículo a Kevin Serna para indicar sus virtudes y falencias que se vieron en los 66 minutos que estuvo en cancha. Para ESPN, el ex Alianza Lima "aprobó" en este choque ante los mexicanos al dejar el campo cuando el marcador ya estaba 3-0.

"Kevin Serna aprobó en su debut con Selección Colombia ante México. El atacante Kevin Serna fue uno de los debutantes en la goleada 4-0 de la Selección Colombia en amistoso frente a México en el arranque de la fecha FIFA en Texas", indicó.

Seguido de ello, ESPN Colombia reveló algunas estadísticas de lo mostrado en el campo de juego. Uno de los aspectos fue su efectividad en los pases, así como la falta de chances para rematar a portería. Fuera de esto, el medio internacional le dio una calificación de 6.5 con la claridad de verlo mejorar en el siguiente choque ante Canadá.

"Dio nueve pases buenos de 11 con efectividad del 82 por ciento. Ganó dos de cinco duelos ofensivos y estuvo aplicado sin el balón, que recuperó cinco veces. Le faltó rematar al arco y buscar más asociación frente a un rival que dio ventajas atrás. Su calificación fue de 6,5 puntos. Aceptable para su estreno en el proceso del entrenador argentino", añaden.

ESPN calificó a Kevin Serna tras debut con Colombia.

¿En qué clubes jugó Kevin Serna?

