Periodista colombiano dio rotundo calificativo a Kevin Serna tras su debut: "Poco..."

La selección colombiana no tuvo piedad y goleó 4-0 a su similar de México en el AT&T Stadium de Texas por un amistoso internacional de preparación rumbo al Mundial 2026. Este encuentro significó el debut de Kevin Serna con el combinado 'Cafetero', y su actuación generó una diversidad de comentarios.

El reconocido periodista deportivo de ESPN Colombia, Andrés Marocco, fue uno de los que se animó a analizar lo hecho por el exjugador de Alianza Lima, calificándolo como una buena presentación pues fue muy colaborativo sin balón. Sin embargo, también lo criticó por no haber hecho mucho en aspecto ofensivo.

"Puntos altos de Ditta y Lerma, James y Díaz destacados y activos en los goles. Muy bien defensivamente Angulo, aunque salió poco; trabajador Castaño. (Kevin) Serna ayudó mucho sin pelota pero poco en ofensiva. A Suárez no le quedó una. Goles son amores y están sobrando", escribió el citado comunicador en sus redes sociales.

El periodista Andrés Marocco se refirió de esta forma sobre el debut de Kevin Serna con Colombia. Foto: X - Andrés Marocco

Kevin Serna disputó 67 minutos del Colombia vs. México

El atacante de 27 años recibió la confianza del DT Néstor Lorenzo para que se estrene con la camiseta de Colombia en el primer amistoso de la fecha FIFA de octubre ante México y como titular, jugando 67 minutos como mediocampista por izquierda y siendo reemplazado tras el tercer gol 'cafetero' por Jaminton Campaz.

En todo el tiempo que estuvo en el campo de juego, Serna tuvo el 82% de pases precisos (9 de 11), realizó 24 toques a la pelota y ganó tres duelos (dos en el suelo y uno aéreo), estadísticas por las que fue calificado por el portal internacional Sofascore con 6.7 puntos.