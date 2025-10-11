- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Cusco vs Com. Unidos
- River Plate vs Sarmiento
- Selección Peruana
- Universitario
- Cristal
- Alianza Lima
- Minedu
Periodista colombiano dio rotundo calificativo a Kevin Serna tras su debut: "Poco..."
Kevin Serna se estrenó con la selección colombiana en el amistoso que goleó a México y conocido periodista de dicho país sorprendió al referirse sobre su actuación.
La selección colombiana no tuvo piedad y goleó 4-0 a su similar de México en el AT&T Stadium de Texas por un amistoso internacional de preparación rumbo al Mundial 2026. Este encuentro significó el debut de Kevin Serna con el combinado 'Cafetero', y su actuación generó una diversidad de comentarios.
El reconocido periodista deportivo de ESPN Colombia, Andrés Marocco, fue uno de los que se animó a analizar lo hecho por el exjugador de Alianza Lima, calificándolo como una buena presentación pues fue muy colaborativo sin balón. Sin embargo, también lo criticó por no haber hecho mucho en aspecto ofensivo.
"Puntos altos de Ditta y Lerma, James y Díaz destacados y activos en los goles. Muy bien defensivamente Angulo, aunque salió poco; trabajador Castaño. (Kevin) Serna ayudó mucho sin pelota pero poco en ofensiva. A Suárez no le quedó una. Goles son amores y están sobrando", escribió el citado comunicador en sus redes sociales.
El periodista Andrés Marocco se refirió de esta forma sobre el debut de Kevin Serna con Colombia. Foto: X - Andrés Marocco
Kevin Serna disputó 67 minutos del Colombia vs. México
El atacante de 27 años recibió la confianza del DT Néstor Lorenzo para que se estrene con la camiseta de Colombia en el primer amistoso de la fecha FIFA de octubre ante México y como titular, jugando 67 minutos como mediocampista por izquierda y siendo reemplazado tras el tercer gol 'cafetero' por Jaminton Campaz.
En todo el tiempo que estuvo en el campo de juego, Serna tuvo el 82% de pases precisos (9 de 11), realizó 24 toques a la pelota y ganó tres duelos (dos en el suelo y uno aéreo), estadísticas por las que fue calificado por el portal internacional Sofascore con 6.7 puntos.
Kevin Serna tuvo una destacada actuación en su estreno con Colombia ante México. Foto: FCF
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50