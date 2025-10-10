- Hoy:
DT Néstor Lorenzo no se guardó nada y habló sin filtros sobre Kevin Serna: "Es un..."
¿Está conforme? El DT de la selección colombiana se pronunció sobre el exjugador de Alianza Lima, Kevin Serna luego de verlo jugar tras convocarlo.
Finalizada las Eliminatorias 2026 en Sudamérica, diversas selecciones afrontarán partidos amistosos como parte de su preparación para la próxima Copa del Mundo. Una de ellas es Colombia, que disputará un interesante encuentro ante su similar de México. En ese contexto, el entrenador Néstor Lorenzo se pronunció.
El extécnico de Melgar conversó con los medios de comunicación antes de comenzar su proceso de preparación para lo que será el Mundial 2026. En conferencia de prensa habló de diversos temas como la incorporación de Kevin Serna, quien fue una de las principales novedades de su reciente convocatoria.
¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre Kevin Serna en Colombia?
“Es un jugador que nos puede dar variantes en ataque, puede jugar por ambas bandas, también detrás del nueve. Es un jugador inteligente que ojalá pueda sumar minutos y aprovechar la oportunidad”, dijo el entrenador argentino ante los medios de comunicación en la previa del partido frente al combinado azteca.
Aunque Néstor Lorenzo no confirmó la presencia de Kevin Serna en el partido amistoso contra México, espera que pueda tener minutos en esta para internacional. Cabe mencionar que el atacante de Fluminense fue uno de los primeros en unirse a la concentración de la selección colombiana.
“La verdad muy contento, darle gracias a Dios por estar aquí, por esta linda oportunidad, espero aprovecharla bien. Sueño con el Mundial, pero con los pies en la tierra y trabajar para poder llegar”, indicó el exfutbolista de Alianza Lima tras ser convocado al combinado ‘cafetero’ por primera vez.
