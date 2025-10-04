Se fue criticado de Alianza Lima y ahora es candidato para dirigir a Colombia: "Le gusta"

Después de unas durísimas Eliminatorias Sudamericanas, Colombia se convirtió en una de las seis selecciones que clasificaron directamente al Mundial 2026 de la mano del DT Néstor Lorenzo. Sin embargo, en el combinado cafetero se han puesto en todos los escenarios posibles y se reveló el candidato que podría dirigir a la 'Tricolor' de no continuar el argentino para el siguiente proceso, quien tuvo un pasado muy cuestionado en Alianza Lima.

PUEDES VER: El millonario valor que alcanzó Kevin Serna antes de ser convocado por selección colombiana

Para sorpresa de todos, el periodista Luis Arturo Henao de ESPN dio a conocer que si a Lorenzo le va mal en la Copa del Mundo de Norteamérica, en la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) tienen al exentrenador del cuadro blanquiazul, Alejandro Restrepo, como candidato para asumir la dirección técnica del seleccionado mayor para el proceso rumbo al 2030.

"Colombia va al Mundial 2026 con el 'profe' Néstor Lorenzo. El proceso puede seguir, si nos va bien, Lorenzo seguirá otros cuatro años más y si no, podría haber opción de otro cambio de técnico. Atención a esta noticia. ¿Quién sería el candidato de la FCF si Lorenzo no sigue? El que hoy le gusta a la federación es Alejandro Restrepo", mencionó el citado comunicador en el programa F90 Colombia.

Video: ESPN Colombia

¿Por qué Alejandro Restrepo es candidato para dirigir a Colombia si no continúa Néstor Lorenzo?

Actualmente, el estratega de 43 años está trabajando en Deportivo Independiente de Medellín, club al cual llegó en agosto del 2024 y al cual ha llevado a un gran rendimiento en la presente temporada. Con el 'Poderoso de la Montaña', Restrepo ha logrado el subcampeonato del Torneo Apertura colombiano perdiendo la final ante América de Cali.

Alejandro Restrepo está teniendo una buena temporada 2025 como DT de DIM. Foto: DIM

Además, en el Finalización está guiando de gran forma al DIM, estando en el tercer lugar de la tabla con 24 puntos, a tres del líder y con dos partidos menos, por lo que es uno de los favoritos para llevarse el segundo certamen del año en el fútbol cafetero. Hasta el momento, ha dirigido 46 encuentros con 22 victorias, 16 empates y 8 derrotas; estadísticas que gustan en la FCF y lo hacen ser un candidato de peso por si Néstor Lorenzo no continúa en el cargo post Mundial.

Alejandro Restrepo tuvo un paso cuestionado por Alianza Lima

Entre la corta experiencia que tiene como técnico, Alejandro Restrepo tuvo su primera experiencia fuera de su país en 2024, cuando aceptó dirigir a Alianza Lima. Sin embargo, con los 'Íntimos' no pudo lograr ningún título y quedó eliminado de la Copa Libertadores en fase de grupos, resultados que generaron muchas críticas de la hinchada blanquiazul.

Como DT aliancista estuvo en 26 compromisos en todas las competiciones, logrando 13 victorias, 4 empates y 9 derrotas. Tras el traspié sufrido en el clásico ante Universitario por la fecha 3 del Torneo Clausura, se definió su no continuidad en el cargo en julio de dicho año.