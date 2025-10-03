¿Irá al Mundial? Kevin Serna recibe su primera convocatoria a la selección colombiana

0
Néstor Lorenzo anunció lista de convocados con Kevin Serna como la principal novedad para la fecha FIFA de octubre de cara a los amistosos ante México y Canadá.

Shirley Marcelo
Kevin Serna fue convocado por primera vez en Colombia.
Kevin Serna fue convocado por primera vez en Colombia. | composición Líbero
El exjugador de Alianza Lima y actual figura de Fluminense, Kevin Serna, fue convocado por Néstor Lorenzo, por primera vez en la selección colombiana, para los partidos amistosos de la fecha FIFA que jugará ante México y Canadá.

Lista de convocados de Colombia:

  • Álvaro Angulo – C.F. Pumas México
  • Álvaro Montero – Vélez Sarsfield (ARG)
  • Andrés Román – Atlético Nacional (COL)
  • Daniel Muñoz – Crystal Palace F.C (ENG)
  • David Ospina – Atlético Nacional (COL)
  • Dávinson Sánchez – Galatasaray S.K. (TUR)
  • James Rodríguez – Club León (MEX)
  • Jaminton Campaz – Rosario Central (ARG)
  • Jefferson Lerma – Crystal Palace F.C. (ENG)
  • Jhon Lucumí – Bologna F.C. (ITA)
  • Johan Carbonero – Internacional SC (BRA)
  • Johan Mojica – R.C.D Mallorca (ESP)
  • Juan Camilo Hernández – Real Betis (ESP)
  • Juan Camilo Portilla – C.A. Talleres (ARG)
  • Juan Fernando Quintero – River Plate (ARG)
  • Kevin Castaño – River Plate (ARG)
  • Kevin Mier – Cruz Azul (MEX)
  • Kevin Serna – Fluminense (BRA)
  • Luis Díaz – F.C. Bayern Munich (GER)
  • Luis Suárez – Sporting C.P. (POR)
  • Rafael Santos Borré – Internacional SC (BRA)
  • Richard Ríos – S.L. Benfica (POR)
  • Yáser Asprilla – Girona F.C. (ESP)
  • Yerry Mina – Cagliari Calcio (ITA)
  • Yerson Mosquera – Wolverhampton Wanderers F.C. (ENG)

Shirley Marcelo
AUTOR: Shirley Marcelo

Coordinadora de la web del Diario Líbero. Licenciada en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes redactora en La República. Más de ocho años sumergida en periodismo digital.

