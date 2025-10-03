0
Acumulado y tabla posiciones de Liga 1 con resultados de la fecha 12

¿Quién es Marcelo Timorán, la joya que brilla en España y eligió a Bolivia antes que Perú?

Puede jugar en la selección peruana, milita en club español, pero ha sido convocado por Bolivia. Conoce más sobre el habilidoso Marcelo Timorán, que tiene solo 19 años.,

Wilfredo Inostroza
Marcelo Timorán, el futbolista que juega en España y eligió jugar por Bolivia
Marcelo Timorán, el futbolista que juega en España y eligió jugar por Bolivia | Foto: Córdoba CF
Tras el descalabro que significó no clasificar al Mundial 2026, la selección peruana comienza a trabajar para el proceso de 2030 teniendo como DT interino a Manuel Barreto, quien acaba de llamar a Feliipe Chávez, uno de los jugadores de raíces peruanas que más expectativa viene generando entre los aficionados, con miras al partido ante Chile, el próximo 10 de octubre.

Felipe Chávez fue convocado a la selección peruana para la fecha FIFA de octubre.

Sin embargo, el mediocampista del Bayern Múnich no es el único 'eurocausa' que está en los planes de la FPF con miras al futuro. Son varios los nombres que aparecen como opciones, aunque en Videna también deben competir con otros países que quieren reforzar sus combinados patrios en el futuro; por ejemplo, Bolivia.

Nos referimos a Marcelo Timorán, lateral izquierdo que también puede actuar como extremo, quien tiene 19 años y actualmente juega en el Córdoba CF, que juega LaLiga Hypermotion, la Segunda División de España. Si bien nació en Bolivia, sus padres son peruanos, por lo que es elegible por ambas selecciones.

Entre sus principales característics destaca que es un futbolista veloz, se proyecta bien en ataque y tiene gambeta; además cuenta con un buen retroceso en ataque, producto de su juventud. Recientemente acaba de renovar su contrato con el club hasta el 2028.

Video: César Mosquera.

Su nombre es la principal novedad en la última lista de Óscar Villegas, que se alista para los partidos amistosos ante Jordania y Rusia, que se disputan el viernes 10 y martes 14 de octubre respectivamente.

Cabe señalar que la 'Verde' se alista para jugar el repechaje al Mundial 2026 y espera llegar en la mejor forma al mini-torneo que se disputará en México en marzo del siguiente año, mismo que otorgará dos cupos a la máxima fiesta del fútbol.

¿Marcelo Timorán aún puede ser convocado por Perú?

Sí, incluso disputando los amistosos de octubre o noviembre, Marcelo Timorán todavía tendría opción de jugar por Perú. En caso llegue a disputar hasta dos partidos oficiales con Bolivia sí quedará vinculado, por ejemplo del repechaje o el Mundial, sí quedará prohibido de defender otra selección.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Fútbol Peruano