Rebagliati dio fuerte comentario sobre la convocatoria de Santamaria a la selección peruana: "Es..."

La selección peruana está nuevamente en la mira de los hinchas, ya que Manuel Barreto, técnico interino, tomó la decisión de convocar a una lista inédita de jugadores que incluye a Anderson Santamaría. En medio de esto, el periodista Diego Rebagliati salió al frente para hacer un fuerte comentario sobre la convocatoria del jugador de Universitario de Deportes.

Diego Rebagliati dio fuerte calificativo a Anderson Santamaría tras convocatoria a la selección peruana

El comunicador deportivo Rebagliati utilizó su programa en Movistar Deportes para manifestar su sorpresa sobre la convocatoria de Santamaría a la bicolor, pues en su pensamiento pensó que por edad no sería tomado en cuenta.

"Me sorprendió un poco, no por su nivel, que es espectacular, la convocatoria de Anderson Santamaría. Por la edad y porque me hubiera imaginado que, al ser menor, Abram tendría más oportunidades", reveló.

Video: Movistar Deportes

Las palabras del periodista expresan su sorpresa, pero elogia al defensor de Universitario de Deportes, ya que considera que está teniendo un gran rendimiento en la Liga 1.

Por otro lado, confesó que por el tema de edad, Luis Abram, futbolista de 29 años, sería mejor opción que Santamaría, ya que cuenta con 33 años y la convocatoria tenía una línea fija que era menores de 30.

"Creo que Anderson está jugando muy bien y también considero que es una forma de darle una oportunidad, ya que no había sido convocado anteriormente. En definitiva, son decisiones del técnico (Barreto)", continuó.

Estos últimos comentarios también explican un poco la convocatoria de Anderson Santamaría a la selección peruana, pues siente que Manuel Barreto gusta del juego del futbolista que atraviesa un gran momento en Universitario.