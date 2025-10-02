Gareca dio rotundo comentario sobre los jugadores peruanos que regresaron a la Liga 1: "Ellos..."

0
Ricardo Gareca rompió el silencio y lanzó una dura crítica hacia los jugadores de la selección peruana que regresaron a la Liga 1 para jugar en Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal.

Luis Blancas
Ricardo Gareca dio fuerte crítica a los jugadores de la selección peruana que vivieron a la Liga 1
Ricardo Gareca dio fuerte crítica a los jugadores de la selección peruana que vivieron a la Liga 1 | Composición: Líbero
En medio de la nueva convocatoria del técnico interino Manuel Barreto para el amistoso contra Chile, Ricardo Gareca reapareció nuevamente en la escena nacional a través de una entrevista y habló sobre la selección peruana, lanzando fuertes críticas contra los jugadores peruanos que regresaron a la Liga 1 después de su renuncia.

Lista de convocados de la selección peruana para el partido contra Chile

PUEDES VER: ¡Con sorpresas! Lista de convocados de la selección peruana para el partido contra Chile

Ricardo Gareca dejó fuerte crítica contra los jugadores de la selección peruana que volvieron a la Liga 1

En la conversación con el podcast del canal "Pase Filtrado", Gareca fue consultado sobre su percepción acerca de la situación actual que atraviesan los jugadores de la selección peruana que han regresado al fútbol peruano para competir en la Liga 1 con Universitario, Alianza Lima y Sporting Cristal.

Video: Pase Filtrado

"Nos fuimos nosotros en el cuerpo técnico y todos los jugadores que estaban en el exterior regresaron al ámbito local. Aquellos que me preguntan cuál era mi función en la selección nacional, me gustaría que ellos explicaran cuál era esa labor. Perú, que contaba con jugadores muy importantes en el extranjero, ahora ya no los tiene", manifestó en primera instancia.

Las palabras de Ricardo Gareca explican que una de sus principales labores en el combinado nacional fue hacerles entender a los futbolistas de la selección peruana que se queden en ligas importantes del extranjero como LaLiga, la Premier League, entre otras.

Sin embargo, el argentino notó que una vez terminado su ciclo con el buzo de la selección peruana, los futbolistas como Pedro Aquino, Sergio Peña, Luis Abram, Miguel Araujo, Anderson Santamaría, Jesús Castillo volvieron a la Liga 1, disminuyendo así su nivel de competencia.

"Bueno, mi trabajo era hacerles entender que se queden allá y triunfen en ese lugar, ya que era el puente y la imagen que necesitaban los jóvenes para darse cuenta de que Perú necesita jugadores en el extranjero, no solo en el ámbito local", afirmó.

Estas últimas palabras de Gareca explican por qué es importante mantenerse en el fútbol de élite, ya que sirven como un puente para que más jugadores peruanos se sumen a esa liga y que los más jóvenes lo vean como una inspiración a seguir.

