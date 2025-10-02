Ricardo Gareca fue entrevistado por un medio de internet y fue consultado sobre diversos temas relacionados con la selección peruana, incluyendo a Renato Tapia y su comentario polémico en medio de la designación de Manuel Barreto como entrenador interino de la bicolor. El técnico argentino tuvo una opinión contundente sobre el apodado "capitán del futuro".

Ricardo Gareca dio fuerte calificativo a Renato Tapia tras polémica por la designación de Manuel Barreto como DT de la selección peruana

Tapia fue el único jugador de la selección de Perú que colocó un mensaje cuando la FPF informó a nivel nacional que Barreto tomaría las riendas de la Blanquirroja tras la salida de Óscar Ibáñez.

Esto generó que muchas personas se pusieran en contra y otras a favor, ya que su comentario daba a entender que todos esperaban esa designación debido a la amistad entre Manuel Barreto y Jean Ferrari desde su época en Universitario.

Video: Pase Filtrado

Ante ello, Ricardo Gareca expresó su opinión, dejando en claro que Tapia es un referente, por lo que sus palabras y opiniones son importantes para el plantel de la selección peruana.

"¿Cuál es el criterio? No opinar. Es decir, ¿el jugador tiene que agachar la cabeza y aceptar? ¿Cuál es la opinión de un referente, porque Tapia es un referente sin dudas, que no solamente ha conseguido logros para su país, ha sido un líder en todo momento y puede dar una opinión", afirmó.

A su vez, Gareca manifestó estar a favor de lo hecho por Renato Tapia, por lo que espera que se solucione lo más pronto posible de forma interna entre él y el nuevo comando técnico, junto a la Federación Peruana de Fútbol.

“Cualquiera puede. Después se arreglará en un ambiente privado, se dirá lo que se piensa y se arreglará, pero en todas partes del mundo los jugadores opinan, no agachan la cabeza, quien lo hace es aquel que no tiene personalidad y dice todo que sí", concluyó.