Jayo dio rotundo mensaje tras conocer la lista de Barreto y reveló 3 nuevos convocados: "No..."

La selección peruana sostendrá un nuevo amistoso internacional ante Chile el próximo 10 de octubre, y ya se conoce la flamante lista de jugadores convocados, en donde resaltan varias novedades y algunos nombres que han venido siendo parte de las anteriores nóminas. En ese sentido, el ex Alianza Lima, Juan Jayo se pronunció.

¿Qué dijo Juan Jayo sobre la nueva lista de Manuel Barreto?

En la reciente edición del programa 'Estudio Fútbol', Jayo Legario restó importancia a la nueva lista de la 'Muñeca' Barreto, señalando que, próximamente la FPF designará a su reemplazo de cara al Mundial 2030 y llegará con su propio sistema de juego, además tendrá un nuevo perfil de futbolistas.

Manuel Barreto dirigirá partidos amistosos de Perú en octubre y noviembre/Composición: GLR

"Un poco indiferente (sobre la lista de convocados), estos partidos están para ver un poco a la gente que pueda ser útil en el próximo proceso. No sé que conclusiones podríamos sacar en estos partidos que hay. Va a llegar un técnico, e imagino que él va a imponer su método de trabajo. No creo que llegue un técnico para ser manejado", sostuvo.

Bajo ese escenario, y al ser consultado respecto a las ausencias de los referentes en la 'Bicolor', no dudó en mencionar que, muchos de ellos podrían regresar a una nómina oficial, tal es el caso de Renato Tapia, Pedro Gallese e incluso el defensa Carlos Zambrano.

"No me parece una falta de respeto, porque creo que ellos ya demostraron que tan útil pueden ser en la selección. Yo me imagino que cuando llegue el próximo técnico, y haya partidos amistosos o Eliminatorias, llamará a Tapia, Gallese, seguramente si no encuentra centrales a Zambrano, cada técnico tiene su manera de ver el fútbol", acotó el ex centrocampista nacional.

Perú vs Chile: fecha y hora del partido amistoso

Cabe resaltar que el amistoso entre Perú vs Chile, quedó pactado para jugarse el próximo viernes 10 de octubre a las 18:00 horas de Perú en el Estadio Bicentenario de La Florida, ubicado en Santiago. El 'equipo de todos', tendrá la chance de mostrar una nueva versión con la presencia de jóvenes talentos en su mayoría.