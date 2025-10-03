Ricardo Gareca dio fuerte opinión sobre Christian Cueva tras ser apartado de la selección: "Es un..."

La selección peruana quedó fuera del Mundial 2026, el cual tuvo a Christian Cueva como uno de los principales ausentes durante el proceso clasificatorio. Al margen que fue llamado por Juan Reynoso, no sucedió lo mismo con Óscar Ibáñez y apenas, Jorge Fossati lo consideró para la Copa América. En consecuencia, ahora el exentrenador de la 'Bicolor', Ricardo Gareca lanzó un potente comentario.

Ricardo Gareca habló sobre Christian Cueva en la selección peruana

Durante cada convocatoria se esperó que 'Aladino' pueda tener un posible reemplazo dentro del once de la 'Blanquirroja'. Sin embargo, con el pasar de los partidos, quedó claro que aún resta un largo camino para poder encontrar a su sucesor. Al respecto, durante una reciente entrevista con el programa de YouTube 'Pase Filtrado', el 'Tigre' señaló que la solución era haber entendido al jugador por encima de todo.

"Es un jugador que necesitaba que uno esté cerca. Es un beneficio no solo para él, sino para el equipo, para el país y para todos. La carrera es tan corta y cuando te quieres acordar se perdió todo", expresó.

En ese sentido, el ex DT de la selección chilena criticó categóricamente la ausencia del '10' de Emelec en el combinado patrio. "Están los que siempre saben todo, opinan y creen que con cualquiera se reemplaza a Cueva. ¿La solución? Dejarlo de lado. Las decisiones son a través de un camino, iniciativa que conduce a un buen puerto, a un destino. Hay que ver a quien se le hace caso", acotó.

Ricardo Gareca contó qué necesita Christian Cueva para destacar en Perú

Bajo ese contexto, Gareca no solo aprovechó para elogiar la calidad futbolística de Christian Cueva, sino también hizo hincapié de que hay que valorar de gran manera a un jugador de su jerarquía, el cual solo requiere de constancia y mucho trabajo.

"Él es un jugador no solo de los mejores que existen, es uno que requiere de la presencia de uno. Ahí está el trabajo del DT de la selección y así puedo nombrar otros. Dejarlo de lado es desaprovechar un talento que no abunda. Por eso hablo de que este trabajo abarca muchas cosas que lo relativizan o creen hacerlo demasiado fácil", sentenció.