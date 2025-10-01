Ricardo Gareca quedó rendido y no dudó en elogiar a campeón con Alianza Lima: "Mística"

Ricardo Gareca es un entrenador de amplia trayectoria en Sudamericana. Es por ello que su nombre siempre será opción en diversos equipos del continente. En una reciente entrevista con F90 de ESPN, el 'Tigre' habló sobre el duelo entre Racing vs. River Plate por los cuartos de final de la Copa Argentina.

El exDT de la selección peruana no dudó en elogiar a Gustavo Costas, estratega de Racing y campeón con Alianza Lima. Declaraciones que sorprendieron a los panelistas y desató una serie de comentarios.

"Costas le dio Mística a Racing", expresó Ricardo Gareca. Como se sabe, Gustavo está identificado con la 'Academia' y Alianza Lima. Además, desde su llegada al 'Cilindro', el Ex Blanquiazul logró importantes títulos.

Ricardo Gareca dio importante anunció sobre su carrera

En uno de los pasajes de la entrevista, Ricardo Gareca confesó que el próximo año volverá a dirigir a un entrenador. El 'Tigre' indicó que esa decisión ya está tomada y por ahora está disfrutando del tiempo con su familia.

"¿Si estoy menos estresado ahora que no dirijo? Siempre estás estresado, cuando estás adentro lo vives de una manera, afuera te relajas 15 a 20 días, pero tienes la necesidad de volver a trabajar. Este momento lo estoy disfrutando más que otras veces, tengo unos emprendimientos familiares, pero el próximo año voy a trabajar, ya lo tengo decidido", expresó Gareca.

Por último, el entrenador argentino lamentó no dirigir a Boca Juniors y aseguró que ahora, en este momento, considera que es muy complicado ponerse el buzo azul y dorado.

"Si no se dio en su momento cuando estaba en Perú, hoy no lo veo (factible)", puntualizó Ricardo Gareca, quien no cerró las puertas a la bicolor.