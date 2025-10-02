Ricardo Gareca dio su rotunda opinión sobre quién debe ser el 9 de Perú: "Me encanta..."

Si hay una gran duda que recorre en todos los hinchas de la selección peruana es sobre quién debería ser el próximo delantero de la Bicolor tras muchos años exitosos con Paolo Guerrero en ese puesto. Esa disyuntiva fue consultada al extécnico del combinado nacional, Ricardo Gareca, quien no dudó en soltar un sorpresivo nombre del '9' con miras al proceso eliminatorio venidero.

En reciente entrevista con el programa 'PF En Línea', el estratega argentino encendió la polémica al elegir al ariete de Universitario, Álex Valera, como el indicado para ser el atacante de la Blanquirroja para el camino rumbo a la Copa del Mundo 2030, de acuerdo a su perspectiva.

"En esto estoy de acuerdo y quiero ser prudente, más que nada porque Valera me encanta y lo tenía en cuenta como para ir llevándolo de a poco (cuando era DT de Perú), pero hoy en día también es una realidad, entonces podría llegar a ser en ese aspecto, pero te podría decir que no estoy de acuerdo porque puede surgir un valor más importante", sostuvo en el podcast del medio Pase Filtrado.

Video: Pase Filtrado

Ricardo Gareca elogió la carrera de Álex Valera

En esa misma línea, el entrenador de 67 años llenó de elogios al 'Rifle' y la carrera que ha realizado hasta el momento, asegurando que le ha impactado hasta donde ha llegado a pesar de no haber tenido una formación como futbolista y destacando que es un jugador que le gusta por su historia fuera de las canchas.

"Sí, me sorprende hasta donde ha llegado Valera pese a no tener formación en el fútbol, fue algo increíble. Nos encanta más que nada por su historia de vida", agregó Gareca con respecto al delantero de Universitario.

Ricardo Gareca convocó por primera vez a Álex Valera a la selección peruana en 2021. Foto: FPF

Álex Valera ha sido convocado a la selección peruana

Después de no haber estado en muchas convocatorias por diversos temas, el DT interino Manuel Barreto decidió llamar a Álex Valera a la selección peruana para el próximo partido amistoso que sostendrá la Bicolor ante Chile de visitante el viernes 10 de octubre. 'Valegol' será uno de los tres '9' que citaron, junto con Luis Ramos y Juan Pablo Goicochea.