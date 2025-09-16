Ibáñez confesó la verdad sobre desconvocatoria de Álex Valera con la selección: "Me dijo que..."

Óscar Ibañez ya no es más estratega de la selección peruana. Luego de la derrota ante Paraguay, la FPF comunicó la salida del estratega al finalizar las Eliminatorias 2026. Precisamente, uno de los temas que hizo polémica durante el proceso clasificatorio fue la constante desconvocatoria del atacante de Universitario, Álex Valera. Por ende, el ex Cienciano brindó todos los detalles sobre el tema.

¿Qué dijo Óscar Ibáñez sobre la ausencia de Álex Valera con la selección peruana?

Mediante una entrevista con Teledeportes, Ibáñez precisó que desde un primer momento le había avisado al delantero de la 'U' que iba a ser parte de las Eliminatorias 2026 con la 'Bicolor', y le dio una respuesta totalmente positiva.

Óscar Ibáñez se pronunció respecto a la desconvocatoria de Álex Valera en Perú/Composición: GLR

"En la segunda convocatoria es una decisión nuestra como cuerpo técnico y en esta fecha doble le pregunté si ya había solucionado sus temas y me dijo que sí, que ya estaba todo bien. Le dije que lo iba a convocar y me dijo que cuente con él", manifestó.

De la misma manera, Óscar Ibáñez hizo hincapié respecto a por qué 'Valegol' quedó fuera de lista para los partidos ante Paraguay y Uruguay, señalando que, el futbolista nacional se encontraba lesionado y los exámenes validaron su actual estado de salud.

"Lo que pasa es que él viene con una lesión, le tomaron imágenes a él y Edison y lamentablemente iban a quedar afuera. Los plazos que requería la recuperación no le alcanzaban para llegar al partido contra Uruguay y para el duelo contra Paraguay iba a ser muy ajustado", agregó.

Álex Valera habló sobre por qué fue desconvocado con la selección peruana

Previo a lo que fue el choque contra Melgar, el '20' de Universitario envió un potente mensaje a sus críticos respecto a su ausencia con la selección peruana. "Si me desconvocaron fue porque el médico me revisó, no fue ninguna excusa ni por los problemas anteriores que tuve, sino simplemente por una lesión", indicó para Jax Latin Media.