Ibáñez habló sobre su salida de Perú y confirmó desacuerdo entre Lozano y Ferrari: "No me..."

Óscar Ibáñez asumió las riendas de la selección peruana tras la salida de Jorge Fossati. El exarquero de Universitario luchó hasta el final para lograr la clasificación al repechaje para el Mundial 2026, pero los resultados no lo acompañaron.

El DT había señalado que el presidente de la FPF, Agustín Lozano, le había pedido que siga al mando de la selección peruana para los duelos amistosos de octubre y noviembre, pero al final, se confirmó su salida del combinado patrio.

Óscar Ibáñez habló sobre su salida de la selección peruana

En una entrevista con Teledeportes, Ibáñez confirmó que su contrato con Perú era hasta el último partido en las Eliminatorias, pero Lozano le había pedido que siga al mando de la bicolor. Sin embargo, Jean Ferrari le señaló que lo mejor era cortar el proceso.

"Mi contrato terminaba en el último partido. El presidente me había pedido que continúe para los amistosos, le dije que sí. Cuando terminó nos reunimos a los siguientes días, fuimos a la FPF desde temprano. Hablé con Lozano, me dijo que mantenía la propuesta, después conversé con Ferrari y me comunicó que él pensaba otra cosa. A partir de ahí ya no tenía sentido seguir, no había que forzar nada, estaba dentro de lo que podía pasar", expresó Ibáñez a Teledeportes.

Óscar Ibáñez habló sobre Agustín Lozano y Jean Ferrari

Óscar Ibáñez se pronunció sobre las diferencias entre Agustín Lozano y Jean Ferrari. El estratega señaló que entiende la postura de ambas partes y la decisión de dejar a la bicolor era lo mejor.

"En cuanto a la decisión sí, pero yo lo entiendo como que ya no teníamos nada que hacer si no estaban de acuerdo. Lo entendí así y tomamos la decisión de no seguir, era lo lógico, lo prolijo. Tuve la conversación con los dos, éramos los tres conversando. Lo más prolijo par todos era que quedara ahí, era lo que necesitaba la selección", indicó Ibáñez.

Al final, Ibáñez señaló que no se siente traicionado por Lozano y le deseó lo mejor a Jean Ferrari. Sin embargo, indicó que todo se pudo realizar de manera más prolija.

"No me sentó traicionado por Lozano. Tengo muchos años en el fútbol, entiendo cómo son las situaciones. Yo creo en el orden y la energía para que las cosas funcionen. Al ver esta situación lo mejor era que se termine y que nadie tenga compromiso de nada. Con Jean me fue bien, lo conozco, le deseo lo mejor. Nos acompañó en los últimos partidos. Espero que lo que hizo en la 'U' lo pueda trasladar a la FPF. Lo que entendí era que él tenía otros planes y era válido. Él podía decidir lo que competía. Es bueno no forzar las situaciones. Se pudo haber hecho las cosas de manera prolija y evitar situaciones para que la selección no esté en el medio, lo demás yo lo entiendo. Entiendo qué se podía haber hecho de manera prolija", puntualizó.