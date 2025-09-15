0
Así quedó el Acumulado Liga 1 2025 y la Tabla del Clausura

Ex DT de Universitario se perfila como el 'sucesor' de Ibáñez en la selección peruana

Ex DT de Universitario parte con ventaja para asumir interinamente las riendas de la selección peruana. La bicolor sostendrá amistosos en octubre y noviembre.

Jesús Yupanqui
Ex entrenador de Universitario parte con ventaja para asumir interinamente las riendas de Perú
Ex entrenador de Universitario parte con ventaja para asumir interinamente las riendas de Perú | FPF
Con la salida de Óscar Ibáñez de la selección peruana, se abre una pregunta: ¿Quién será el entrenador de la bicolor en los amistosos de octubre y noviembre? Hay dos nombres que suenan fuerte, pero uno parte con ventaja.

Jorge Fossati respondió a Zambrano tras declaraciones contra Universitario

Carlos Silvestri y Manuel Barreto son las opciones que maneja la FPF para reemplazar a Ibáñez (interinamente). En la edición impresa de Líbero indicaron que el primero parte con mayores opciones de asumir el reto.

Eso sí, la idea de la FPF es que el entrenador interino solo se haga cargo únicamente de los compromisos amistoso ante Rusia y Chile (serán en octubre) y de noviembre. A la par seguirán analizando los perfiles para definir al estratega oficial de la bicolor.

Carlos Silvestri

Carlos Silvestri es el gran candidato para asumir las riendas de la bicolor interinamente

Jean Ferrari, director deportivo de la FPF, será el encargado en tomar la decisión final sobre quién asumirá interinamente la selección peruana. Carlos Silvestri, quien pasó por Universitario, es el candidato que está ganando fuerza.

¿Quién es Carlos Silvestri?

Carlos Silvestri es un experimentado entrenador peruano. Actualmente, es el estratega de la bicolor Sub 18. También asumió las riendas de importantes equipos nacionales, como Universitario de Deportes.

En la 'U' estuvo a cargo del equipo principal interinamente y de la reserva, también entrenó a Cantolao, Municipal, Deportivo Coopsol y Comerciantes Unidos.

Jesús Yupanqui
AUTOR: Jesús Yupanqui

Licenciado en periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Antes La República, ahora en Líbero. Cinco años de experiencia en periodismo digital.

