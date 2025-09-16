Óscar Ibáñez se sincera y revela por qué Advíncula fue titular en vez de Oliver Sonne: "No es..."

Óscar Ibáñez finalmente dejó de ser técnico de la selección peruana al término de las Eliminatorias 2026. La 'Blanquirroja' hizo oficial su salida, y ahora se busca a su reemplazo de cara al Mundial 2030. Bajo este escenario, el estratega concedió una entrevista y habló respecto al titularato de Luis Advíncula por encima de Oliver Sonne. ¿Qué dijo?

Óscar Ibáñez explicó sus razones sobre el titularato de Luis Advíncula en lugar de Oliver Sonne

En diálogo con el periodista Franco Lostaunau, el exentrenador de la 'Bicolor', fue categórico al señalar que todo fue una decisión técnica. Bajo esa premisa, dejó en claro que, el 'Vikingo' tendrá que tomar el puesto como titular en un futuro próximo en el 'equipo de todos', sin embargo, indicó que, en el último proceso, el 'Rayo' venía teniendo mayor regularidad a lo largo de la temporada.

Oliver Sonne tuvo minutos en la derrota de Perú ante Paraguay/Foto: LÍBERO

"Lo que pasa es que son gustos; Oliver es parte de los que van a tomar la posta en un futuro cercano. 'Lucho', venía de jugar muchos partidos en Boca Juniors; no había jugado los últimos partidos, pero de lo que había en la temporada, era de los que más había jugado, más que Oliver todavía. En los partidos que habíamos tenido con la selección tuvo buenos rendimientos, con Colombia superlativo, tanto así que le tuvieron que cambiar a su extremo en un clima súper complicado", expresó.

A su vez, defendió su punto de vista manifestando que el lateral de Burnley si tuvo rodaje en la fecha doble de septiembre, no obstante, en el caso del exfutbolista de Sporting Cristal había adquirido sumado mayores encuentros con el cuadro 'Xeneize'.

"Después, son gustos, cosas que uno ve que está muy parejo, pero uno se decide por tal o cual jugador. Y en el caso de 'Lucho', él tiene una experiencia importante, un rendimiento probado. Y Oliver ha tenido participación con nosotros; había entrado contra Colombia, con Ecuador y en el último partido tuvo algunos minutos. No es que no haya tenido participación con nosotros", acotó.

Oliver Sonne quedó fuera de lista para el partido entre Burnley vs Liverpool

Cabe recordar que, el último domingo, Oliver Sonne no fue parte de la convocatoria de Burnley para enfrentar a Liverpool por la fecha 4 de la Premier League 2025-26. De acuerdo a medios del extranjero, la decisión del DT Scott Parker obedece a que, el jugador de 24 años se unió tarde a los entrenamientos.