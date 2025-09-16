- Hoy:
- Partidos de hoy
- Liga 1
- Real Madrid vs O. Marsella
- Juventus vs B. Dortmund
- Tottenham vs Villarreal
- Vélez vs Racing
- Lanús vs Fluminense
- Alianza Lima
- Universitario
- Mundial de desayunos
¿Llega a la selección peruana? Revelan que Gustavo Quinteros cerró valioso acuerdo: "Hasta 2026..."
El periodista César Luis Merlo anunció que el técnico argentino Gustavo Quinteros acaba de lograr un importante acuerdo de palabra y volverá a dirigir tras su paso por Gremio.
Gustavo Quinteros, es uno de los entrenadores más reconocidos que viene siendo vinculado para dirigir a la selección peruana con miras al Mundial 2030, tras la salida de Óscar Ibáñez. Sin embargo, lo cierto es que, ahora el DT argentino volverá a estar al mando de un equipo en su natal país.
PUEDES VER: Real Madrid vs Marsella EN VIVO HOY por Champions League: a qué hora juega, pronóstico y dónde ver
Gustavo Quinteros cerró importante acuerdo con destacado club
Se trata de Independiente de Avellaneda. Según la información que brindó el periodista César Luis Merlo en sus redes sociales, el ex Colo Colo acaba de cerrar un acuerdo verbal con el 'Rojo', por lo que, todo hace indicar que será el sucesor de Julio Vaccari, quien renunció al club el último sábado.
"Independiente llegó a un acuerdo verbal para que Gustavo Quinteros sea su nuevo entrenador. Las partes ya cruzan contratos y, si todo está bien, firmará hasta diciembre de 2026 y debutará frente a Racing", precisó.
Gustavo Quinteros será el flamante DT de Independiente/Foto: X
El acuerdo es tanto deportivo como económico, de manera que, se estima que dentro de poco podrá firmar su vínculo con el 'Orgullo Nacional'. Con ello, sería el tercer equipo argentino que dirija a lo largo de su carrera profesional como entrenador.
Cabe recordar que, la última escuadra que tuvo a su mando Quinteros fue Gremio de Porto Alegre en abril de este año, no obstante, la directiva del 'Tricolor Gaucho' decidió cesarlo del cargo, después de la derrota por 4-1 ante Mirassol por el Brasileirao, así como debido a los malos resultados que venía teniendo el equipo brasileño en el campeonato.
Gustavo Quinteros: comando técnico
- AC: Leandro Desabato
- AC: Maximiliano Quezada
- AC: Rodrigo Quinteros
- PF: Hugo Roldán
Gustavo Quinteros: ¿a qué clubes ha dirigido?
- Blooming
- San Martín (SJ)
- Bolívar
- Oriente Petrolero
- Emelec
- Al Nassr
- Al Wasl
- Universidad Católica de Chile
- Tijuana
- Colo Colo
- Vélez Sarsfield
- Gremio
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50