¿Llega a la selección peruana? Revelan que Gustavo Quinteros cerró valioso acuerdo: "Hasta 2026..."

Gustavo Quinteros, es uno de los entrenadores más reconocidos que viene siendo vinculado para dirigir a la selección peruana con miras al Mundial 2030, tras la salida de Óscar Ibáñez. Sin embargo, lo cierto es que, ahora el DT argentino volverá a estar al mando de un equipo en su natal país.

Gustavo Quinteros cerró importante acuerdo con destacado club

Se trata de Independiente de Avellaneda. Según la información que brindó el periodista César Luis Merlo en sus redes sociales, el ex Colo Colo acaba de cerrar un acuerdo verbal con el 'Rojo', por lo que, todo hace indicar que será el sucesor de Julio Vaccari, quien renunció al club el último sábado.

"Independiente llegó a un acuerdo verbal para que Gustavo Quinteros sea su nuevo entrenador. Las partes ya cruzan contratos y, si todo está bien, firmará hasta diciembre de 2026 y debutará frente a Racing", precisó.

Gustavo Quinteros será el flamante DT de Independiente/Foto: X

El acuerdo es tanto deportivo como económico, de manera que, se estima que dentro de poco podrá firmar su vínculo con el 'Orgullo Nacional'. Con ello, sería el tercer equipo argentino que dirija a lo largo de su carrera profesional como entrenador.

Cabe recordar que, la última escuadra que tuvo a su mando Quinteros fue Gremio de Porto Alegre en abril de este año, no obstante, la directiva del 'Tricolor Gaucho' decidió cesarlo del cargo, después de la derrota por 4-1 ante Mirassol por el Brasileirao, así como debido a los malos resultados que venía teniendo el equipo brasileño en el campeonato.

Gustavo Quinteros: comando técnico

AC: Leandro Desabato

AC: Maximiliano Quezada

AC: Rodrigo Quinteros

PF: Hugo Roldán

Gustavo Quinteros: ¿a qué clubes ha dirigido?