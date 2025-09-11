Revelan que Ferrari habló con un técnico laureado para ser DT de Perú: "Ha conversado con..."

La selección peruana cerró su participación en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 con una dura derrota frente a Paraguay. Tras ello, la FPF oficializó la salida de Óscar Ibáñez como entrenador y, de inmediato, comenzaron a sonar nombres para reemplazarlo. En ese contexto, se conoció que Jean Ferrari ya habría contactado con un técnico laureado para asumir el mando de la ‘Bicolor’.

En la última edición del programa 'Desmarcados', dialogaron sobre las posibles opciones que se manejan para poder asumir el banquillo de la 'Blanquirroja' e hicieron especial énfasis en el nombre de uno de los técnicos más reconocidos de Sudamérica. Nos referimos a Gustavo Quinteros.

Según reveló el periodista deportivo Mauricio Loret de Mola, el director general de fútbol de la FPF, Jean Ferrari, ya habría establecido los primeros contactos con el entrenador boliviano para que sea el nuevo entrenador de la selección peruana.

Video: Denganche

"Alguien en la FPF tendió un puente con Gustavo Quinteros. Entiendo que Jean Ferrari ha conversado con alguien cercano al círculo del director técnico. Podría haber sido su hijo, Sebastián, que también trabaja como su representante. Consultaron cosas, pero no se ha decidido nada, pero el contacto sí ha existido", expresó.

Cabe resaltar que la selección peruana no sería la única interesada en poder hacerse con los servicios de Gustavo Quinteros, pues recientemente se conoció que Chile también estaría interesado.

¿Quién es Gustavo Quinteros?

Gustavo Quinteros es uno de los técnicos más reconocidos de Sudamérica. Nacido en Argentina y nacionalizado boliviano, ha dirigido a diversos clubes del continente, entre los que destacan Emelec, Bolívar, Colo Colo, Universidad Católica de Chile, Gremio, entre otros.

Gustavo Quinteros podría ser nuevo DT de Perú. Foto: Conmebol

Asimismo, ha tenido la oportunidad de dirigir selecciones en dos etapas: primero a Bolivia en 2011 y luego a Ecuador en 2015. Sin embargo, en ambos procesos no logró consolidar los resultados esperados.

Palmarés de Gustavo Quinteros