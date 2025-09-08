Gorosito dio un fuerte mensaje sobre el jugador peruano tras eliminación del Mundial: "No sé que miércoles..."

Néstor Gorosito se encuentra a la espera del término de la fecha FIFA para disputar un encuentro oficial como entrenador de Alianza Lima, ya que tiene en la mira ganar la Copa Sudamericana. No obstante, desde la tienda blanquiazul le realizaron una entrevista en la cual tuvo palabras sobre el jugador de Perú en medio de la eliminación de la selección peruana del Mundial 2026.

Néstor Gorosito se rinde ante el jugador peruano

Gorosito fue entrevistado por Alianza Lima TV y una de las preguntas que le hicieron es sobre qué factor diferencial encontró en el jugador peruano ahora que se encuentra en el fútbol nacional y dirigiendo a un club de Perú por la Liga 1 y la Sudamericana. Todo esto, en medio de la fallida clasificación de la selección peruana a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

"Nobleza, calidad y muy buenas cualidades técnicas. Perú siempre se ha caracterizado por tener muy buenos jugadores de fútbol. No sé qué ha miércoles pasado que no aparecen, entonces hay que volver a retomar las bases", afirmó en primera instancia.

Video: Alianza Lima TV

"Yo estoy de acuerdo en tomar como ejemplo a Europa desde la parte física, desde lo futbolístico. Sí, desde la parte biológica porque tienen poder adquisitivo para investigar. El jugador peruano no tiene que perder la esencia y otras cosas que lo enriquezcan, pero siempre respetando las bases del jugador peruano: la técnica, la calidad, el 1 contra 1, la viveza criolla. No todo es academia de fútbol, sino ahondar más en la gambeta", finalizó de forma contundente.

Las declaraciones de Néstor Gorosito demuestran que el técnico de Alianza Lima sí confía en la técnica de los jugadores peruanos. Una muestra de ello es la oportunidad que les brinda a los jóvenes talentos peruanos como Piero Cari o Jhoao Velásquez para participar en encuentros oficiales de la Liga 1 y la Copa Sudamericana.

Néstor Gorosito sería opción para ser DT de la Selección peruana

Además, esto también podría ser un indicio de su futura integración a la selección peruana, ya que el periodista Diego Rebagliati reveló que Gorosito es una opción que gusta para asumir el cargo de DT de la bicolor ante la posible salida de Óscar Ibáñez. No obstante, solo es un rumor que podría tomar rumbo si la dirigencia peruana considera al técnico argentino como viable.

"A mí me siguen diciendo que Gorosito es un nombre que gusta, pero todavía falta mucho por definir", indicó el periodista Rebagliati en su programa llamado D&T junto a Talía Azcárate.