Prensa chilena dio contundente calificativo a Gorosito tras sanción en el clásico: "El gran..."

Alianza Lima sigue firme en los entrenamientos pensando en la reanudación del Torneo Clausura 2025. El cuadro íntimo tiene toda la confianza de poder desplazar a Universitario y Sporting Cristal, actuales líderes del certamen local. Además, en La Victoria también se encuentran mentalizados en llegar en óptimas condiciones de cara al duelo contra la U de Chile por la Copa Sudamericana.

A propósito de eso, Redgol acaba de dar la sorpresa en toda la afición blanquiazul al analizar cómo llega al 'equipo del pueblo', y en especial, el actual estratega argentino, Néstor Gorosito, después de la reciente sanción que impuso la Comisión Disciplinaria de la FPF con seis fechas. ¿Qué dijeron?

Prensa chilena dio firme calificativo a Néstor Gorosito

En síntesis, el reconocido medio chileno indicó que el 'Pipo' "llega totalmente en otra" de cara al choque contra el 'Romántico' Viajero'. Asimismo, lo calificaron como el "gran artífice" del gran presente que viven los grones, no solo en el plano local sino también a nivel internacional.

Prensa chilena tajante sobre Néstor Gorosito previo al cotejo ante U de Chile

"El gran artífice del buen momento de Alianza Lima es el entrenador argentino Néstor Gorosito, quien arribó a Perú en la presente temporada y le dio un buen nivel a los íntimos", indicaron.

Redgol dio fuerte comentario sobre Néstor Gorosito tras sanción post clásico

Bajo ese contexto, Redgol no dudó en hacer hincapié sobre el temperamento del actual entrenador del conjunto victoriano luego de recibir el castigo post clásico. Sobre ello, señalaron que, el DT no se encontraría en su mejor momento.

"El 'Pipo' tiene una personalidad fuerte y no llega bien a la serie ante el cuadro chileno, debido a que viene de ser fuertemente castigado en la Liga 1 peruana, por el escándalo que protagonizó en el pasado clásico ante Universitario", sentenciaron.