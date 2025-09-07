0
Universitario sufrió humillante goleada 5-0 en prestigioso torneo internacional

Universitario de Deportes perdió goleado 5 a 0 ante durísimo rival de categoría en importante campeonato internacional en plena fecha FIFA.

Luis Blancas
Universitario perdió 5-0 en importante torneo internacional
Universitario perdió 5-0 en importante torneo internacional | Composición: Líbero
Universitario de Deportes sigue en búsqueda de alcanzar el Torneo Clausura de la Liga 1 y con ello el tricampeonato del fútbol peruano. Sin embargo, en el lado femenino, su categoría juvenil tuvo una dura caída frente a un gigante de América en un prestigioso torneo organizado por la CONMEBOL.

Universitario Femenino Sub-14 perdió 5-0 frente a Olimpia en el Complejo Guasu Metropolitana de Paraguay, en el Torneo Evolución Femenino organizado por la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL).

Universitario perdió 5 a 0 ante Olimpia por el Torneo Evolución Femenino CONMEBOL.

Los goles del equipo paraguayo fueron anotados por Navero Velásquez, quien anotó 2 goles, Valentina Álvarez (1), Ximena Ramírez (1) y Nayeli Amarilla (1).

Universitario Femenino Sub-14 en Torneo Evolución CONMEBOL

Es importante mencionar que en la primera fecha, Universitario descansó y hasta el momento no ha acumulado puntaje frente a sus rivales del grupo B del prestigioso y juvenil torneo internacional.

El equipo femenino Sub-14 de Universitario de Deportes ha sido asignado al grupo que incluye a ULA FC de Venezuela, Olimpia de Paraguay, River Plate de Argentina y GEN de Chile.

Si el cuadro merengue logra clasificar a la siguiente ronda, podría enfrentar a los clubes que conforman el grupo A: Exótico Premium de Bolivia, São Paulo de Brasil, Liga Santander de Colombia, Independiente del Valle de Ecuador y Nacional de Uruguay.

Resultados de la fecha 02 del Torneo Evolución Femenino CONMEBOL Sub-14

Resultados de la fecha 02 del Torneo Evolución Femenino CONMEBOL.
  • Olimpia (Paraguay) 5-0 Universitario (Perú)
  • Sao Paulo (Brasil) 2-2 Liga Santander (Colombia)
  • River Plate (Argentina) 2-1 ULA FC (Venezuela)
  • Exótico Premium (Bolivia) 0-5 Independiente del Valle (Ecuador)

