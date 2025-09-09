Álvaro Barco dio rotunda opinión sobre Álex Valera tras lesionarse con la selección: "Es un..."

Álex Valera se perfilaba como el delantero titular de la selección peruana para los duelos frente a Uruguay y Paraguay. Sin embargo, una lesión le impidió unirse a la convocatoria, convirtiéndose en una baja sensible que la ‘Bicolor’ lamentó tras su eliminación del Mundial 2026. En este contexto, Álvaro Barco se pronunció sobre lo sucedido y no dudó en dar una firme opinión sobre el '9' de Universitario.

Álvaro Barco opinó sobre Álex Valera

Durante una entrevista para 'Pase Filtrado', el actual director deportivo de Universitario de Deportes se refirió a las reiteradas ausencias de Álex Valera en los compromisos de la ‘Blanquirroja’ y aseguró que el delantero perdió una gran oportunidad de consolidarse como titular en la selección.

No obstante, también resaltó que Valera posee un enorme talento, pues en Universitario consideran que no tiene límites en cuanto a su crecimiento futbolístico, motivo por el cual lo catalogan como “un fenómeno”.

Video: Pase Filtrado

"Por la evolución de Álex Valera es un jugador que ‘no tiene techo’. Es uno de esos fenómenos que se dan en el fútbol. Me gustaría que de el salto a través de la selección. Es una lástima, porque hoy no tenemos delanteros, tuvimos que seguir recurriendo a jugadores como Guerrero que tienen años en la selección. Por razones que ahora no vamos a desarrollar, Alex perdió la posibilidad de ganarse el status de jugador importante en la selección", expresó.

Asimismo, Barco recalcó que, pese a lo mencionado, Valera sigue siendo un futbolista con grandes posibilidades de ser transferido al extranjero e incluso reveló que varios equipos ya han mostrado interés en él.

"Además, para nosotros sigue siendo un jugador exportable. Todavía hay muchos equipos que, mediante plataformas, preguntan siempre por Álex Valera", añadió el directivo.

¿Por qué se ausentó Álex Valera de la selección peruana?

La ausencia de Álex Valera en la selección peruana ha sido una de las grandes incógnitas para los hinchas, ya que pasó de ser considerado el reemplazo natural de Paolo Guerrero a convertirse en blanco de críticas. Sin embargo, Reimond Manco reveló que su alejamiento se debe netamente a un problema familiar y psicológico que atraviesa el delantero.

"Lo de Valera, según tengo entendido, es un tema familiar y psicológico muy delicado, que él normalmente mantiene bajo siete llaves porque involucra mucho a su familia y a él mismo. Es confirmado no solo por Ibáñez, sino también por Juan Reynoso y Jorge Fossati. Por eso lo han entendido", señaló el exjotita en el programa Denganche.