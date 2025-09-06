Confirmado: Universitario jugará partido de visita en el Monumental por el Torneo Clausura

El Torneo Clausura 2025 continuará tras el receso de la fecha FIFA con interesantes partidos, tanto en la cima como en los últimos lugares de la tabla de posiciones. Universitario de Deportes es uno de ellos y apunta a seguir por el camino del triunfo para poder quedarse con el título de la segunda parte de temporada.

Con el Apertura en el bolsillo, los dirigidos por Jorge Fossati se mantienen enfocados en lograr el objetivo luego de haber alcanzado el liderato de la tabla de posiciones. Sin embargo, son conscientes que al frente tendrán a duros rivales que no les dejarán el camino fácil.

Universitario jugará en el Estadio Monumental en condición de visita

A días del reinicio de la Liga 1, Universitario dio a conocer su programación de partidos para lo que resta de septiembre en el Clausura. De acuerdo a la gráfica que compartieron recientemente, el conjunto crema jugará en el Estadio Monumental de la UNSA frente a Melgar en condición de visita, encuentro que promete muchas emociones durante los 90 minutos.

El compromiso ante el ‘Dominó’ se desarrollará por la fecha 8, siendo un duelo clave para la ‘U’ en sus aspiraciones de conquistar el Torneo Clausura. Cabe señalar que detrás de ellos hay varios clubes luchando por la cima y con las mismas chances de alcanzar el objetivo.

Para la siguiente jornada, los cremas enfrentarán a UTC en el estadio de Mansiche de Trujillo, para luego recibir en el Monumental de Ate a Cusco FC, uno de los rivales directos con quien podría definir gran parte del campeonato.

La publicación de Universitario de Deportes sobre el Torneo Clausura