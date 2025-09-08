Álvaro Barco dio fuerte calificativo a Flores tras bajo rendimiento en Universitario: "Es un..."

Álvaro Barco, director deportivo de Universitario de Deportes, fue entrevistado por el programa Pase Filtrado y reveló detalles de su gestión, así como los próximos fichajes y salidas del club que están en la mira. Sin embargo, también emitió un comentario contundente sobre Edison Flores, quien ha experimentado un declive en su rendimiento futbolístico en los últimos partidos.

El periodista Piero Cavagna, que es el conductor de la entrevista, le consultó a Barco sobre el apoyo que le vienen brindando a Flores desde Universitario y cómo lo consideran tras su rendimiento mostrado en las últimas jornadas por la Liga 1 y la Copa Libertadores.

Video: Pase Filtrado

"El entrenador habló con Edison Flores para brindarle el apoyo necesario. El club también lo acogió. Son temas muy internos del jugador, no podemos exponerlos, pero es un jugador de la casa. Siempre estará mimado por nosotros, queremos recuperarlo personalmente. Tiene que estar bien fuera del campo para mostrar su mejor nivel y tenerlo como el líder dentro del equipo", afirmó.

Álvaro Barco dejó en claro que Flores es un jugador que nació en Universitario de Deportes, por lo tanto, siempre van a querer su mejoría y lo apoyarán en todos los aspectos posibles para que vuelva a ser el jugador de categoría que siempre ha sido.

Además, considero que si el atacante del cuadro crema está bien, servirá para que la U logre el tricampeonato en el 2025. Por lo tanto, esperamos que con el apoyo pueda mejorar su rendimiento en el reinicio del Torneo Clausura.

Edison Flores y su confesión sobre su bajo rendimiento en Universitario

“Ahora estoy en un proceso de poder recuperar la confianza, de poder seguir trabajando para conseguir opciones, porque no he tenido muchas opciones de gol como para decir ‘oye, no estás’. No he tenido opciones; no las he buscado o no las he encontrado, es cuestión de fútbol. Estoy reforzando mi confianza y eso, a los jugadores a veces les pasa eso, pierden un poco la confianza", reveló Edison Flores en ‘Doble Sentido’.