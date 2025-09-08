¿Vuelve a Universitario? Butters reveló el futuro de Ferrari tras su paso por Perú: "Va a ser..."

Jean Ferrari, actual Director General de Fútbol en la Federación Peruana de Fútbol, está desempeñando su labor dentro de la selección peruana con el objetivo de mejorar el fútbol nacional y lograr la clasificación al Mundial 2030. Sin embargo, en una entrevista, Phillip Butters reveló el futuro del exadministrador de Universitario con miras al 2026.

Butters, candidato presidencial de Avanza País, accedió a una entrevista con el podcast 'Y uno feliz', donde habló sobre diversos temas relacionados con Universitario de Deportes y reveló que Jean Ferrari tendría todo listo para incursionar en la política después de su paso por la selección peruana.

"Jean va a ser senador por el Callao. Hermano, el Callao solo tiene un senador y se llama Jean Ferrari Chiabra", afirmó el conocido presentador de televisión y radio.

Video: Y uno feliz Podcast

Aunque no es seguro que Jean Ferrari tome su camino a la política siendo candidato al Senado del Perú, lo que sí sabe es que tiene como plan seguir una estructura para mejorar el fútbol peruano desde la Federación Peruana de Fútbol.

Jean Ferrari y su paso por la política peruana

Jean Ferrari postuló al Congreso de la República por Victoria Nacional en las elecciones del 2021. Sin embargo, no logró obtener los votos necesarios para acceder a un escaño. Solo 11,467 personas votaron por él, lo que no fue suficiente.

Desde entonces, se ha enfocado en el fútbol peruano, siendo administrador provisional de Universitario de Deportes y actualmente Director General de Fútbol de la Federación Peruana.