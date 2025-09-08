Franco Velasco, administrador de Universitario de Deportes, salió al frente para responder a Sport Boys tras el comunicado en el cual calificaron de jugada desleal la falta cometida por Matías Di Benedetto a un jugador del equipo rosado. Esto provocó una respuesta contundente por parte del dirigente merengue.

Administrador de Universitario responde a Sport Boys tras comunicado: "Por eso están donde están"

En primera instancia, Velasco se dio el derecho de responder al Sport Boys por haber mencionado al defensor de Universitario y calificó de no saludable para el fútbol nacional que las palabras desleales sean lo correcto a la acción cometida.

"El comunicado del Boys, en realidad, nos permite y nos da el derecho de referirnos a uno de nuestros jugadores para responder. Creo que el Boys debería preocuparse más por su situación deportiva que por Universitario de Deportes. No considero saludables las palabras expresadas en el comunicado en relación a Matías, sobre un partido de fútbol que ya tuvo lugar hace un mes y que es contrario a lo que buscamos", expresó.

Video: Universitario

A su vez, Franco Velasco no se guardó nada al responder con firmeza e indicar que el Boys está teniendo una mala campaña en la Liga 1, precisamente debido a su administrador, quien carece de criterio para expresar comunicados y mucho menos para tomar decisiones que impulsen el crecimiento del club del Callao.

"Eso pinta de cuerpo entero la falta de criterio en la terminología que utilizan ('jugada desleal'). Denota la falta de pericia y conocimiento que tiene la administración del Boys, y por eso están donde están", continuó.

"Si supieran que esas son jugadas fortuitas, y que dentro de nuestros jugadores existe un respeto, códigos que básicamente consisten en cuidar la integridad física. Lo que Boys está haciendo, a través de su administración, es vender humo a sus hinchas para enmascarar la campaña que vienen realizando refiriéndose a Universitario de Deportes. Este tema lo damos por zanjado y no tenemos que fijarnos en otros clubes", concluyó Franco Velasco.