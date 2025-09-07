- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Turquía vs España
- América vs Deportivo Cali
- Italia vs. Turquía
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Alianza Lima ganó 3 a 0, superó a Cristal e igualó a Universitario como líder del Torneo Clausura
Alianza Lima logró golear a un duro rival y ahora es líder del Torneo Clausura junto a Universitario de Deportes. Además, superó a Sporting Cristal dejándolo en la tercera posición.
Alianza Lima sigue en búsqueda de alcanzar el campeonato nacional, por lo que debe continuar ganando y sumando puntos importantes ante rivales directos en el Torneo Clausura de la Liga 1. Además, no solo el equipo masculino busca este objetivo, sino que el equipo femenino de Alianza también está obteniendo victorias y aspira a llevarse la copa nacional al final del año.
PUEDES VER: Periodista chileno dio firme calificativo a Alianza previo al duelo ante U. de Chile: "Una gran..."
Alianza Lima Femenino venció 3-0 a Universidad César Vallejo en la jornada 7 del Torneo Clausura de la Liga Femenina Peruana. Con esta contundente victoria, el equipo aliancista sigue escalando posiciones e igualó a Universitario de Deportes en el liderato del campeonato nacional.Alianza Lima ganó 3-0 a César Vallejo por el Torneo Clausura de la Liga Femenina Peruana.
Adriana Lucar de penal, Sashenka Porras y Neidy Romero convirtieron para Alianza Lima Femenino sobre César Vallejo en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador.
Alianza Lima enfrentará a Universitario de Deportes por la fecha 08 del Torneo Clausura de la Liga Femenina. Mientras que Sporting Cristal se medirá a Melgar FBC, donde una victoria podría llevarlos a seguir peleando en el Torneo Clausura.
Tabla de Posiciones: Torneo Clausura de la Liga Femenina
Con esta contundente victoria, Alianza alcanzó los 21 puntos e igualó a Universitario en el liderato del Torneo Clausura. Además, superó a Sporting Cristal, quien ahora ocupa el tercer puesto del segundo campeonato de la Liga Femenina Peruana.
|Equipos
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Universitario
|7
|+34
|21
|2. Alianza Lima
|7
|+24
|21
|3. Sporting Cristal
|7
|+9
|14
|4. UNSAAC
|7
|+5
|12
|5. Manucci
|7
|+6
|11
|6. Melgar
|7
|0
|11
|7. Flamengo FBC Tambo
|7
|0
|11
|8. FC Killas
|7
|-9
|5
|9. César Vallejo
|7
|-9
|5
|10. Biavo
|7
|-18
|4
|11. Real Ancash
|7
|-24
|3
|12. Defensores del Ilucán
|7
|-18
|1
Resultados de la Fecha 07 del Torneo Clausura de la Liga Femenina
- Alianza Lima 3-0 César Vallejo
- Defensores de Ilucán 1-2 Flamengo FBC
- Melgar 3-2 Real Ancash
- UNSAAC 1-4 FC Killas
- Carlos Manucci 1-4 Universitario de Deportes
- Biavo - Sporting Cristal
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50