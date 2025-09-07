0

Alianza Lima ganó 3 a 0, superó a Cristal e igualó a Universitario como líder del Torneo Clausura

Alianza Lima logró golear a un duro rival y ahora es líder del Torneo Clausura junto a Universitario de Deportes. Además, superó a Sporting Cristal dejándolo en la tercera posición.

Luis Blancas
Alianza Lima ganó 3-0 e igualó a Universitario en el liderato del Torneo Clausura
Alianza Lima ganó 3-0 e igualó a Universitario en el liderato del Torneo Clausura | Composición: Líbero
Alianza Lima sigue en búsqueda de alcanzar el campeonato nacional, por lo que debe continuar ganando y sumando puntos importantes ante rivales directos en el Torneo Clausura de la Liga 1. Además, no solo el equipo masculino busca este objetivo, sino que el equipo femenino de Alianza también está obteniendo victorias y aspira a llevarse la copa nacional al final del año.

Alianza Lima Femenino venció 3-0 a Universidad César Vallejo en la jornada 7 del Torneo Clausura de la Liga Femenina Peruana. Con esta contundente victoria, el equipo aliancista sigue escalando posiciones e igualó a Universitario de Deportes en el liderato del campeonato nacional.

Alianza Lima ganó 3-0 a César Vallejo por el Torneo Clausura de la Liga Femenina Peruana.

Adriana Lucar de penal, Sashenka Porras y Neidy Romero convirtieron para Alianza Lima Femenino sobre César Vallejo en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador.

Alianza Lima enfrentará a Universitario de Deportes por la fecha 08 del Torneo Clausura de la Liga Femenina. Mientras que Sporting Cristal se medirá a Melgar FBC, donde una victoria podría llevarlos a seguir peleando en el Torneo Clausura.

Tabla de Posiciones: Torneo Clausura de la Liga Femenina

Con esta contundente victoria, Alianza alcanzó los 21 puntos e igualó a Universitario en el liderato del Torneo Clausura. Además, superó a Sporting Cristal, quien ahora ocupa el tercer puesto del segundo campeonato de la Liga Femenina Peruana.

EquiposPJDGPuntos
1. Universitario7+3421
2. Alianza Lima7+2421
3. Sporting Cristal7+914
4. UNSAAC7+512
5. Manucci7+611
6. Melgar7011
7. Flamengo FBC Tambo7011
8. FC Killas7-95
9. César Vallejo7-95
10. Biavo7-184
11. Real Ancash7-243
12. Defensores del Ilucán7-181

Resultados de la Fecha 07 del Torneo Clausura de la Liga Femenina

  • Alianza Lima 3-0 César Vallejo
  • Defensores de Ilucán 1-2 Flamengo FBC
  • Melgar 3-2 Real Ancash
  • UNSAAC 1-4 FC Killas
  • Carlos Manucci 1-4 Universitario de Deportes
  • Biavo - Sporting Cristal

