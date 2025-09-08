Alianza Lima ganó 1-0 y está a un paso de asegurar su pase a cuartos de final de torneo peruano

Alianza Lima no solo atraviesa un gran momento con su primer equipo a nivel nacional e internacional, sino que en sus otras categorías viene demostrando que quiere ganar el título. Un claro ejemplo es su plantel de reservas, que venció a un duro rival y dio un paso importante para clasificar a los cuartos de final de certamen peruano.

El cuadro blanquiazul recibió este lunes a Juventus de Huamachuco en cotejo válido por la cuarta fecha de la fase final de la Liga 3 2025 en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador, duelo de rivales directos que se definió en los últimos compases y que terminó con un sufrido triunfo 'Íntimo' por 1-0.

Alianza Lima superó por la mínima diferencia a Juventus de Huamachuco por la Liga 3. Foto: Alianza Lima

Los dirigidos por Kenji Aparicio tuvieron en frente a un rival que les supo plantear un complicado encuentro en ambos tiempos. Pese a que el cuadro victoriano tuvo ocasiones para marcar, su premio llegó de forma agónica, cuando a los 86 minutos apareció Said Peralta tras una jugada preparada de pelota parada y definió con calidad en el área chica para darle el triunfo a los aliancistas.

Alianza Lima trepa al segundo lugar de su grupo por Liga 3

Con este resultado, Alianza Lima no solo logra una importante victoria contra un equipo que también pelea por seguir en la Liga 3, sino que además sube a la segunda posición del grupo B de la fase final con 7 puntos, tres por encima del conjunto huamachuquino a falta de seis por disputarse. Asimismo, los 'Potrillos' dan un paso muy importante en busca de su objetivo de acceder a los cuartos de final de la tercera división peruana y seguir con el sueño de levantar el título a fin de temporada.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima por Liga 3 2025?

De acuerdo al fixture de la fase final de la competición, a Alianza Lima le toca recibir a Deportivo Lute por la quinta fecha de la Liga 3 2025 en el Estadio Hugo Sotil Yerén, compromiso que todavía no tiene fecha y hora confirmada, pero que se podría disputar entre el viernes 12 al lunes 15 de setiembre.

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar a los cuartos de final de la Liga 3 2025?

El elenco blanquiazul está cada vez más cerca de quedar entre los ocho mejores equipos de la presente edición de la Liga 3. Para que ello ocurra, deberá vencer como local a Deportivo Lute y esperar que Universitario haga lo propio a Juventus de Huamachuco en condición de visita.

Tabla de posiciones del grupo B de la fase final de la Liga 3 2025

Grupo B PJ DG PUNTOS 1. Universitario de Deportes* 4 +5 12 2. Alianza Lima 4 +1 7 3. Juventus de Huamachuco** 4 -2 4 4. Deportivo Lute 4 -4 3

*Universitario recibió dos puntos de bonificación por terminar como líder de su grupo en fase regional

**Juventus de Huamachuco recibió un punto de bonificación por terminar en segundo lugar de su grupo en fase regional