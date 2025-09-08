- Hoy:
- Partidos de hoy
- Eliminatorias 2026
- Perú vs Paraguay
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Alianza Lima ganó 1-0 y está a un paso de asegurar su pase a cuartos de final de torneo peruano
Alianza Lima sufrió más de la cuenta, pero superó 1-0 a un complicado rival, resultado que lo pone muy cerca de los cuartos de final del campeonato peruano.
Alianza Lima no solo atraviesa un gran momento con su primer equipo a nivel nacional e internacional, sino que en sus otras categorías viene demostrando que quiere ganar el título. Un claro ejemplo es su plantel de reservas, que venció a un duro rival y dio un paso importante para clasificar a los cuartos de final de certamen peruano.
El cuadro blanquiazul recibió este lunes a Juventus de Huamachuco en cotejo válido por la cuarta fecha de la fase final de la Liga 3 2025 en el Estadio Hugo Sotil de Villa El Salvador, duelo de rivales directos que se definió en los últimos compases y que terminó con un sufrido triunfo 'Íntimo' por 1-0.Alianza Lima superó por la mínima diferencia a Juventus de Huamachuco por la Liga 3. Foto: Alianza Lima
Los dirigidos por Kenji Aparicio tuvieron en frente a un rival que les supo plantear un complicado encuentro en ambos tiempos. Pese a que el cuadro victoriano tuvo ocasiones para marcar, su premio llegó de forma agónica, cuando a los 86 minutos apareció Said Peralta tras una jugada preparada de pelota parada y definió con calidad en el área chica para darle el triunfo a los aliancistas.
Video: DyJ Sports
Alianza Lima trepa al segundo lugar de su grupo por Liga 3
Con este resultado, Alianza Lima no solo logra una importante victoria contra un equipo que también pelea por seguir en la Liga 3, sino que además sube a la segunda posición del grupo B de la fase final con 7 puntos, tres por encima del conjunto huamachuquino a falta de seis por disputarse. Asimismo, los 'Potrillos' dan un paso muy importante en busca de su objetivo de acceder a los cuartos de final de la tercera división peruana y seguir con el sueño de levantar el título a fin de temporada.
¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima por Liga 3 2025?
De acuerdo al fixture de la fase final de la competición, a Alianza Lima le toca recibir a Deportivo Lute por la quinta fecha de la Liga 3 2025 en el Estadio Hugo Sotil Yerén, compromiso que todavía no tiene fecha y hora confirmada, pero que se podría disputar entre el viernes 12 al lunes 15 de setiembre.
¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar a los cuartos de final de la Liga 3 2025?
El elenco blanquiazul está cada vez más cerca de quedar entre los ocho mejores equipos de la presente edición de la Liga 3. Para que ello ocurra, deberá vencer como local a Deportivo Lute y esperar que Universitario haga lo propio a Juventus de Huamachuco en condición de visita.
Tabla de posiciones del grupo B de la fase final de la Liga 3 2025
|Grupo B
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario de Deportes*
|4
|+5
|12
|2. Alianza Lima
|4
|+1
|7
|3. Juventus de Huamachuco**
|4
|-2
|4
|4. Deportivo Lute
|4
|-4
|3
*Universitario recibió dos puntos de bonificación por terminar como líder de su grupo en fase regional
**Juventus de Huamachuco recibió un punto de bonificación por terminar en segundo lugar de su grupo en fase regional
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50