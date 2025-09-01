Alianza Lima no jugará sus próximos dos partidos como local en Matute: ¿Qué pasó?

Como lo exige su historia, Alianza Lima quiere ser campeón en todos los torneos en los que compita. Desde la Liga 1, Liga Femenina, vóley y la Liga 3, donde más allá de una irregular campaña, sigue con chances latentes de ganar el título.

El conjunto blanquiazul acaba de obtener su primera victoria en la fase final del campeonato de Tercera División tras vencer por 3-1 a Deportivo Lute en Chongoyape y con cuatro puntos, alcanzó el segundo lugar del Grupo B que lidera Universitario de Deportes con nueve unidades.

Recordemos que el campeón de la Liga 3 puede ascender a la Liga 2 para el 2026 y para Alianza Lima esto sería de mucha ayuda para potenciar su reserva enfrentando equipos más competitivos y con mayor roce.

Alianza Lima compitiendo en la Liga 3. Foto: Alianza Lima Los Potrillos.

Alianza Lima jugará dos partidos de local en Villa El Salvador

Por la fecha 4 y 5, los íntimos jugarán como locales y ambos serán en el estadio Hugo Sotil Yerén, que está ubicado en Villa El Salvador (VES). Recordemos que su único partido en casa de esta fase lo jugó en Matute y fue empate ante Universitario por 1-1.

Cabe sañalar que Alianza Lima disputa habitualmente sus encuentros como local en VES tanto en la Liga 3 como la Liga Femenina, esto tras recibir en concesión el recinto antes conocido como Iván Elías Moreno por los próximos tres años.

¿Cómo se define la Liga 3 2025?

Esta fase final, los equipos que queden primero y segundo avanzarán a los cuartos de final. Luego de disputarse esta instancia, además de semifinal y final, el campeón de la Liga 3 ascenderá automáticamente a la Liga 2.

Además, el subcampeón de la Tercera División jugará un repechaje contra el equipo que haya quedado segundo en la Copa Perú 2025. El vencedor de esta llave también obtendrá un cupo en la Liga 2.

Reservas de Alianza Lima y Universitario juegan la Liga 3. Foto: Alianza Lima Los Potrillos.

¿Alianza Lima y Universitario pueden ascender a la Liga 2?

Tanto las reservas de Alianza Lima y Universitario, como de cualquier club que también compita en la Liga 1, pueden ascender a la Liga 2, de acuerdo al reglamento. Lo que sí no podrán es llegar hasta la división en la que compite su primer equipo.