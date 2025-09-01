- Hoy:
- Partidos de hoy
- Erick Noriega
- Tabla Acumulada
- Convocados Perú
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- La Tinka
Alianza Lima no jugará sus próximos dos partidos como local en Matute: ¿Qué pasó?
Para sus próximos dos partidos en condición de local por el campeonato peruano, Alianza Lima no utilizará el estadio Alejandro Villanueva. Te contamos todos los detalles.
Como lo exige su historia, Alianza Lima quiere ser campeón en todos los torneos en los que compita. Desde la Liga 1, Liga Femenina, vóley y la Liga 3, donde más allá de una irregular campaña, sigue con chances latentes de ganar el título.
PUEDES VER: Universidad de Chile apunta a ser rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana: todos los detalles
El conjunto blanquiazul acaba de obtener su primera victoria en la fase final del campeonato de Tercera División tras vencer por 3-1 a Deportivo Lute en Chongoyape y con cuatro puntos, alcanzó el segundo lugar del Grupo B que lidera Universitario de Deportes con nueve unidades.
Recordemos que el campeón de la Liga 3 puede ascender a la Liga 2 para el 2026 y para Alianza Lima esto sería de mucha ayuda para potenciar su reserva enfrentando equipos más competitivos y con mayor roce.Alianza Lima compitiendo en la Liga 3. Foto: Alianza Lima Los Potrillos.
Alianza Lima jugará dos partidos de local en Villa El Salvador
Por la fecha 4 y 5, los íntimos jugarán como locales y ambos serán en el estadio Hugo Sotil Yerén, que está ubicado en Villa El Salvador (VES). Recordemos que su único partido en casa de esta fase lo jugó en Matute y fue empate ante Universitario por 1-1.
Cabe sañalar que Alianza Lima disputa habitualmente sus encuentros como local en VES tanto en la Liga 3 como la Liga Femenina, esto tras recibir en concesión el recinto antes conocido como Iván Elías Moreno por los próximos tres años.
¿Cómo se define la Liga 3 2025?
Esta fase final, los equipos que queden primero y segundo avanzarán a los cuartos de final. Luego de disputarse esta instancia, además de semifinal y final, el campeón de la Liga 3 ascenderá automáticamente a la Liga 2.
Además, el subcampeón de la Tercera División jugará un repechaje contra el equipo que haya quedado segundo en la Copa Perú 2025. El vencedor de esta llave también obtendrá un cupo en la Liga 2.Reservas de Alianza Lima y Universitario juegan la Liga 3. Foto: Alianza Lima Los Potrillos.
¿Alianza Lima y Universitario pueden ascender a la Liga 2?
Tanto las reservas de Alianza Lima y Universitario, como de cualquier club que también compita en la Liga 1, pueden ascender a la Liga 2, de acuerdo al reglamento. Lo que sí no podrán es llegar hasta la división en la que compite su primer equipo.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Flying Squirrel Parque de Inflables
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.
PRECIOS/ 14.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
CIRCO MONTECARLO
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria
PRECIOS/ 17.00