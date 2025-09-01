Sergio Peña reveló si dejará Alianza Lima ante importante oferta del extranjero: "Me voy a..."

Con miras al Torneo Clausura y la Copa Sudamericana de este 2025, Alianza Lima fichó varios elementos, entre ellos Sergio Peña, quien luego de jugar en varios países de Europa, decidió regresar al club donde se formó y del cual es hincha confeso. ¿Cuánto tiempo se quedaría el volante en Matute?

El cerebral jugador recientemente fue entrevistado por Jefferson Farfán y Roberto Guizasola, en el programa Enfocados, donde le consultaron si dejaría el cuadro íntimo en caso llegue una oferta del exterior.

"Complicado porque me siento muy bien en Alianza, ahorita que acabo de llegar y si las cosas siguen como como están en Alianza, que está todo ordenado, antes no era así, me gustaría quedarme en Alianza. Me gustaría quedarme en Alianza y y salir campeón con Alianza, que también es un sueño que tengo, pero obviamente nunca se sabe", dijo 'Peñita'.

Sergio Peña jugando con Alianza Lima ante Gremio: Foto: AFP.

Asimismo, el mediocampista de 30 años reiteró que es complicado que en este momento vaya a dejar el cuadro victoriano y no descarta retirarse vistiendo la camiseta blanquiazul.

"Nunca se sabe si hay una una opción de ir al extranjero y es una buena opción, sé que la gente también lo va a entender, pero hoy en día acabo de llegar y estoy 100% enfocado en Alianza y y si me toca quedarme toda mi carrera, como lo he dicho antes, me voy a quedar y y yo sí me atrevo a decir, creo que en Perú no sé si jugaría en otro equipo que no sea Alianza", agregó el también futbolista de la selección peruana.

¿Cuánto tiempo tiene contrato Sergio Peña en Alianza Lima?

Sergio Peña ha firmado contrato con Alianza Lima por tres años y medio, es decir su vínculo contractual con la institución victoriana es hasta finales del 2018.

Sergio Peña: trayectoria como jugador