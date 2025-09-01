Jefferson Churi, el '9' colombiano que brilla con Alianza Lima en Liga 3: ¿Puede jugar la Liga 1?

Alianza Lima ha conformado un plantel competitivo con el que además de buscar el título de la Liga 1, también tiene como objetivo seguir compitiendo a nivel internacional. Sin embargo, muchas veces por la seguidilla de partidos, lesiones o suspensiones, necesitan utilizar elementos que actuan en la reserva.

Nombres como Mauricio Arrasco, Jhoao Velásquez y Juan Delgado han alternado con Néstor Gorosito y ahora están actuando en la Tercera División vistiendo la divisa blanquiazul, que recientemente incorporó a Jefferson Churi, delantero colombiano de 22 años que en su país militó en Deportes Quindío.

El artillero 'cafetero' jugó el primer semestre de la Liga 3 con el Social Pariocoto de Áncash, club que se quedó sin competencia tras ser eliminado en primera fase. En La Victoria lo buscaron para reemplazar Víctor Guzmán, que se fue a Sporting Lisboa.

Churi acaba de marcar su primer gol con camiseta de Alianza Lima el último domingo 31 de agosto, ante Deportivo Lute en Chongoyape. Con el cuadro ancashino había convertido dos dianas en 12 partidos.

¿Jefferson Churi puede jugar la Liga 1 por Alianza Lima?

No, porque Alianza Lima ya tiene copados los seis cupos para jugadores extranjeros en la Liga 1 2025 con Guillermo Viscarra (Bolivia), Eryc Castillo (Ecuador), Guillermo Enrique (Ecuador), Fernando Gaibor (Ecuador), Pablo Ceppelini (Uruguay) y Alan Cantero (Argentina).

Recordemos que en la Liga 3 se permite la inscripción de dos elementos foráneos, por lo que los íntimos todavía podían haber fichado otro extranjero; sin embargo, el libro de pases se cerró también el pasado 18 de agosto.

Jefferson Churi entrenando con Alianza Lima.